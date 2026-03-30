Húsvéti hagyományokat bemutató kiállítás nyílt Ungváron

Húsvéti tematikájú kiállítás nyílt a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumban, amely a térség gazdag ünnepi hagyományvilágát mutatja be.

A tárlat átfogó képet ad a húsvéti készülődés és ünneplés szokásairól Kárpátalja különböző vidékein. A látogatók megismerkedhetnek a hagyományos ünnepi előkészületekkel, a kalácssütéstől és a hímes tojások készítésétől egészen a húsvéti kosarak megszenteléséig és az ünnephez kapcsolódó népi játékokig.

A kiállítás külön figyelmet fordít a tojásírás hagyományára, a jellegzetes húsvéti kosár tartalmára, valamint azokra a szokásokra is, amelyek a Kárpátalján élő különböző nemzetiségek ünnepi kultúráját tükrözik.

