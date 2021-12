Irodalmi kilátó: számadás

Megtartották az év utolsó Irodalmi kilátóját december 9-én beregszászi magyar konzulátus Munkácsy termében. A rendezvényen bemutatták az Együtt irodalmi-művészeti-humán tudományi-kulturális folyóirat legfrissebb számát, valamint az Intermix Kiadó gondozásában 2021-ben megjelent kárpátaljai magyar könyveket.

A program Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és az Együtt szerkesztősége közös szervezésében valósult meg. Közreműködött Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Dráma Színház színművésze, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság, valamint az Együtt meghívott szerzői. A találkozót az online térbe is közvetítették a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Facebook-oldalán.

Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja köszöntőbeszédében elmondta, hogy az Irodalmi kilátó célja az, hogy egy eléggé szkeptikus időszak után megpróbálják a normális kerékvágásban folytatni a kulturális életet. Mint mondta, tárlatokat is szeretnének bemutatni, folytatni az író-olvasó találkozókat, és amennyire csak lehet, bővíteni a bemutatkozó művészek névsorát az eredeti terveik szerint.

– Szeretnénk egy kulturális központtá válni, amennyire a járványügyi helyzet és a lehetőségeink megengedik – jelentette ki Beke Mihály András.

Dupka György, az Együtt felelős kiadója, a délután moderátora elmondta, hogy immár hagyománnyá vált a decemberi évzáró Irodalmi kilátó. Szavai szerint a találkozó egyik lényeges pontja az Együtt bemutatása, valamint számvetést adnak az éven megjelent kárpátaljai magyar könyvekről, emellett arról, hogy milyen jövő áll a kárpátaljai irodalom előtt, kihegyezve az internetes jelenlétre.

Marcsák Gergely költő, a Kovács Vilmos Irodalom Társaság elnöke Bakos Kiss Károly Cím nélkül és Nincs az című versét adta elő megzenésítve, majd saját versei közül a Zsombékot olvasta fel.

Vári Fábián László, az Együtt szerkesztőbizottság elnöke a folyóirat kapcsán elmondta: az elmúlt 19 évben az Együtt Kárpát-medencei viszonylatot tekintve is egy megbecsült, olvasott lap lett. Aláhúzta, hogy az elmúlt tíz évben egyre több fiatal publikált a folyóiratban. Kiemelte, hogy a kiadványban a humán tudományok területén tevékenykedő kutatók is helyet kapnak. Ehhez kapcsolódva Marcsák Gergely elmondta, hogy idén a második lapszámról készül ismertető tekintélyes irodalmi portálokon.

Dupka György bejelentette, hogy jövőre ünneplik az újraindított Együtt huszadik évfordulóját, aminek eddig 104 száma jelent meg. Kiemelte, hogy az Együtt a képzőművészeknek is teret ad, „hiszen nincs olyan szám, amelyben valamelyik képzőművészt ne mutatnák be”. Azt is elmondta, hogy 2022-ben el szeretnék érni, hogy az Együtt nemzeti intézménnyé váljon a biztonságos anyagi háttér miatt is.

Bemutatták „A felnégyelt haza…” 100 év versei Trianontól napjainkig, 1920–2020 című kárpátaljai antológiát, a Kárpátaljai Magyar Könyvek 296. darabját, amit Füzesi Magda lektorált. A kötet felelős szerkesztője, Shrek Tímea a kiadvány kapcsán elmondta, hogy hatalmas munka volt felkutatni, szerkeszteni, rendszerezni és időrendbe helyezni. Hozzátette, hogy

az eredeti koncepció az volt, hogy 100 szerző 100 műve jelenjen meg.

Az antológia ciklusaiból Ferenci Attila színművész olvasott fel egy-egy verset. Elhangzott Demjén Ferenc A pénz, Sáfáry László Verhovina, Zimányi József Fohász a lágerből, Finta Éva Montázs, Vári Fábián László Világtalan csillag és Czébely Lajos Gyökérszakadás előtt című verse.

Zubánics László történész legújabb megjelent művét, A múlt tükrében elmerengve… Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI–XVIII. század fordulóján című könyvet a kiadvány szerkesztője, Szemere Judit mutatta be. Elmondta, hogy a szerző visszatért ezzel a kutatási területére, és a Kárpátaljához köthető nemesi családok történetét prezentálta dokumentumokkal. Kifejtette, hogy az okmányok feldolgozása, mai magyar nyelvre való átültetése sok időt vett igénybe. Zubánics László a könyv kapcsán mesélt a kutatás nehézségeiről és izgalmairól.

Dupka György ismertette, hogy a kárpátaljai irodalomnak mennyire sikerült kitörnie itthonról.

Az Intermix Kiadó 310 kötetet jelentetett meg a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatában 1992 és 2021 között, amiből 2008 óta 150 könyv került fel az internetre,

többek között az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárába. A letöltések szerint az olvasottsági adatok biztatóak, hiszen többezren olvassák online a kárpátaljai magyar kiadványokat. Dupka György kifejtette, hogy jövőre átszervezik a könyvkiadást, és a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat Együtt Kárpátaljai Magyar Könyvek Sorozat címen fog futni.

Matl Péter szobrász a program végén elmondta, hogy 2022-ben lesz a tizedik szobrász tábor Kárpátalján. A művészek mintegy negyven helyiségben kiállított, több mint hatvan szobrot számoltak össze, amelyekről fotódokumentumot készítettek, és egy szoborparkot is létesítettek. Arra kérte fel a vállalkozókedvű írókat, hogy a szoborútról készült fotóanyag alapján – mellékelve a szerzők, művek és helyszínek neveit – készítsenek leírást a turisták számára, amely ukrán nyelven is megjelenne.

A zárszóban Beke Mihály András is helyeselte a kiadvány megvalósítását. Kijelentette, hogy a jelek szerint a kárpátaljai irodalom iránt nagy az érdeklődés.

