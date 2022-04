Jótékonysági kiállítás nyílt id. Hidi Endre alkotásaiból Magyarországon

A nagydobronyi id. Hidi Endre keramikus alkotásai is szerepelnek azon a jótékonysági kiállításon, mely a magyarországi Algyőn nyílt meg április 9-én.

A Kerámiák című határon átnyúló tárlat id. Hidi Endre alkotásai mellett magyarországi keramikusok – Balassi Mariann és Molnárné Süli-Zakar Zita – munkáit mutatja be.

A kiállítás ötlete az algyői Bakos József és Bakos Vera szívében és fejében született meg. A házaspár még a kilencvenes években ismerte meg Hidi Endrét és családját, s azóta is jó kapcsolatokat ápolnak. Id. Hidi Endrének 1997-ben volt már kiállítása a településen, így a vidéken sokan ismerik alkotásait. A jelenlegi kiállításon – melyet ifj. Hidi Endre nyitott meg – a Bakos házaspár több mint 30 Hidi-kerámiából álló magángyűjteményét tárták a látogatók elé. Az alkotó a megnyitón nem tudott jelen lenni, családtagjai képviselték.

Az Algyői Faluház igazgatója, valamint a nagyközség polgármestere is a jótékonysági kiállítás mellé állt és egy zenés műsorral is kiegészítették a kulturális programot. A rendezvény bevételét a nagydobronyi rászoruló családoknak ajánlották fel. Id. Hidi Endre április 12-én át is adta az adományt Nagy Ferencnek, a Nagydobronyi Kistérség polgármesterének, hogy az összeget a háború miatt egyedül maradt, rászoruló idősek étkeztetésére fordítsák.

Kárpátalja.ma