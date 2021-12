Karácsonyi hangulat, ünnepi készülődés a Nagyberegi Tájházban

Tartalmasan telik a várakozás időszaka a Nagyberegi Tájházban. Az ünnepet megelőző hetekben a karácsonyi tematika kerül előtérbe. A közösségben való munka, az együtt tevékenykedés pedig nagyobb örömöt jelent az alkotás során.

December elsején népes csapat látogatott el a tájházba. Beregszászi és nagyberegi iskolásokat látott vendégül az intézmény, akik karácsonyi díszek készítésével foglalkoztak. A program tájházi sétával indult, mely során a csapat számára új és érdekes információk hangzottak el a ház berendezésével, eszközeivel, használati tárgyaival kapcsolatban. Az alkotó munka két teremben folyt. A nagy foglalkoztató teremben karácsonyi díszeket készíthettek szalagból. A folyamatot megismerve maguk a tanulók is rájöttek, hogy a kézzel készített alkotások nemcsak szépek lehetnek, de ugyanakkor időigényesek is. A tájház kamrájában a fonal megmunkálásának folyamatáról hallhattak előadást, majd pedig a szövéssel ismerkedtek. A csoport nagy része a szövőszéken való munkát is kipróbálta.

A foglalkozás alatt a tájházban karácsonyi édesség, zserbó készült, melyet kemencében sütöttek.

Az iskolások láthatták és megtapasztalhatták, hogyan lehet szép és kreatív karácsonyi díszeket készíteni úgy, hogy nem marad utána szemét, és természetes alapanyagokat használnak fel hozzá. A foglalkozás igazi kikapcsolódást jelentett számukra az iskolai mindennapokból.

A Nagyberegi Tájház foglalkozásai továbbra is ünnepi tematikával folytatódnak.

A program a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében, a Csoóri Sándor Alap támogatásával és a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével valósult meg.

Gál Adél

