Kárpátalja hímzett örökségét mutatják be Brüsszelben

A hímzett örökség és fenntartható divat jegyében rendezik meg a XI. Kárpátalja napot Brüsszelben szeptember 29-én.

A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet Európa kulturális sokszínűségének és a regionális hagyományoknak a megőrzésére. A globalizáció és a tömegtermelés térnyerésével ugyanis egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek a hagyományos kézműves mesterségek és a helyi kulturális értékek.

A XI. Kárpátalja nap résztvevői egy kerekasztal-beszélgetésen, valamint hímzéseken keresztül ismerhetik meg a kárpátaljai népi kultúra egyes elemeit. A rendezvény azt is bemutatja, hogy a hagyományos kézművesség miként járul hozzá a helyi identitás megőrzéséhez, valamint a közösségek összetartásának és ellenálló képességének erősítéséhez.

Európa kulturális ereje éppen sokszínűségében rejlik, ezért a nemzetek és régiók hagyományainak megőrzése nemcsak kulturális, hanem közösségi és társadalmi szempontból is fontos.

A rendezvény Facebook-eseménye ITT tekinthető meg.

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