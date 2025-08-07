Kárpátaljai díjazottak a Magyarok a Kárpát-medencében rajzpályázaton

Sz. Kárpáthy Kata

Kihirdették a Magyarok a Kárpát-medencében kreatív pályázat eredményeit.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából a Határtalanul Program Szervezőbizottsága által életre hívott versenyre magyarországi és határon túli középiskolások munkáit várták. A rajzpályázatra végül mintegy 500 mű érkezett, a zsűri 50 díjat ítélt meg.

A bgazrt.hu-n olvasható tájékoztató szerint a nyereményeket szeptember 30-ig kézbesítik.

Kárpátaljai középiskolások is küldtek be rajzokat Magyarok a Kárpát-medencében kreatív pályázatra.

A kárpátaljai díjazottak:

HelyezésNévKép címe
14.Koroly KrisztiánHősi múltunktól a jelenig
21.Jana DeniszA magyar falvak szépsége
32.Kosztyu EmíliaMagyarok a Kárpát-medencében
44.Ilosvai LeventeSzülőföldem, Kárpátalja
47.Szerényi BarbabaRákóczi Ferenc a Munkácsi várnál
48.Sztolyarenkó NelliA munkácsi leányok
Gratulálunk a díjazottaknak!

Nyitóképen: Ilosvai Levente pályamunkája