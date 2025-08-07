Kárpátaljai díjazottak a Magyarok a Kárpát-medencében rajzpályázaton
Kihirdették a Magyarok a Kárpát-medencében kreatív pályázat eredményeit.
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából a Határtalanul Program Szervezőbizottsága által életre hívott versenyre magyarországi és határon túli középiskolások munkáit várták. A rajzpályázatra végül mintegy 500 mű érkezett, a zsűri 50 díjat ítélt meg.
A bgazrt.hu-n olvasható tájékoztató szerint a nyereményeket szeptember 30-ig kézbesítik.
Kárpátaljai középiskolások is küldtek be rajzokat Magyarok a Kárpát-medencében kreatív pályázatra.
A kárpátaljai díjazottak:
|Helyezés
|Név
|Kép címe
|14.
|Koroly Krisztián
|Hősi múltunktól a jelenig
|21.
|Jana Denisz
|A magyar falvak szépsége
|32.
|Kosztyu Emília
|Magyarok a Kárpát-medencében
|44.
|Ilosvai Levente
|Szülőföldem, Kárpátalja
|47.
|Szerényi Barbaba
|Rákóczi Ferenc a Munkácsi várnál
|48.
|Sztolyarenkó Nelli
|A munkácsi leányok
Gratulálunk a díjazottaknak!
Nyitóképen: Ilosvai Levente pályamunkája