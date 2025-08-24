Kárpátaljai fotópályázat: öt képet díjaztak
Kihirdették a Kárpátalja: keretben és szívekben fotópályázat győztes munkáit.
A Pannonia Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a megyei turisztikai főosztály közösen hirdetett ingyenes versenyén öt kategóriába várták a pályamunkákat:
- Kárpátalja természete (táj, hegy, erdő, folyó, évszakok, vadon élő állatok)
- Városok és falvak (régi és modern építészet, utcaképek, panorámaképek, templomok, kastélyok)
- Emberek és hagyományok (helyi emberek, kézművesség, népviselet, ünnepek, vallási szertartások, katonák)
- Kárpátalja vendégszeretete (turisták a Kárpátokban, síelők, bogrács, múzeumok, bor, csán)
- Kárpátalja egyedülállósága (bármilyen fotó, amely Kárpátalja szellemiségét örökíti meg, de egyik fenti kategóriába sem sorolható)
Több mint 70 versenyző mintegy 850 fotót küldött be a versenyre.
A győztes pályamunkák:
Kárpátalja természete kategóriában
Larisza Uhrin: Hajnal a Szinevéren
Városok és falvak
Ruszlan Szuzev: Palanok (Munkácsi vár)
Emberek és hagyományok
Olena Hajduk: Hamora
Kárpátalja vendégszeretete
Fogas Andrea: Jégpálya
Kárpátalja egyedülállósága
Makó András: Lámpás
A szervezők döntése értelmében a fotók nemcsak online, hanem offline is láthatóak lesznek. A legjobb felvételekből fotókiállítást szerveznek. Várhatóan szeptemberben lesz a tárlat és a díjátadó.
Gratulálunk a díjazottaknak!