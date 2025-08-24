Kárpátaljai fotópályázat: öt képet díjaztak

Kihirdették a Kárpátalja: keretben és szívekben fotópályázat győztes munkáit.

A Pannonia Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a megyei turisztikai főosztály közösen hirdetett ingyenes versenyén öt kategóriába várták a pályamunkákat:

Kárpátalja természete (táj, hegy, erdő, folyó, évszakok, vadon élő állatok) Városok és falvak (régi és modern építészet, utcaképek, panorámaképek, templomok, kastélyok) Emberek és hagyományok (helyi emberek, kézművesség, népviselet, ünnepek, vallási szertartások, katonák) Kárpátalja vendégszeretete (turisták a Kárpátokban, síelők, bogrács, múzeumok, bor, csán) Kárpátalja egyedülállósága (bármilyen fotó, amely Kárpátalja szellemiségét örökíti meg, de egyik fenti kategóriába sem sorolható)

Több mint 70 versenyző mintegy 850 fotót küldött be a versenyre.

A győztes pályamunkák:

Kárpátalja természete kategóriában

Larisza Uhrin: Hajnal a Szinevéren

Városok és falvak

Ruszlan Szuzev: Palanok (Munkácsi vár)

Emberek és hagyományok

Olena Hajduk: Hamora

Kárpátalja vendégszeretete

Fogas Andrea: Jégpálya

Kárpátalja egyedülállósága

Makó András: Lámpás

A szervezők döntése értelmében a fotók nemcsak online, hanem offline is láthatóak lesznek. A legjobb felvételekből fotókiállítást szerveznek. Várhatóan szeptemberben lesz a tárlat és a díjátadó.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Kárpátalja.ma