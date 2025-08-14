Megjelent a Kárpátaljai Hírmondó 2025-ös nyári lapszáma

Nagy László Ki viszi át a szerelmet? című versével, valamint Szemere Judit és Radvánszki-Kovács Krisztina egy-egy fotójával a borítón jelent meg Kárpátaljai Hírmondó folyóirat nyári száma. A 21. évfolyamban járó lapot a Kárpátaljai Szövetség adja ki negyedévente.

A nyári lapszám Illyés Gyula 1938-ban megjelent Magyarok című naplójegyzékével és Szabó Lőrinc Kalibán versével indul. A Kárpátaljai Szövetség életét ismertető rovatban Lengyel János beszélgetett Kövér Katalinnal, a szervezet elnökségi tagjával, valamint a májusi közgyűlésről tudósítanak. Hírt adtak Balog Sándor és Hanzel Vladiszlav József tárlatáról, illetve A kultúra, szélesvásznon című filmvetítésről és beszélgetésről.

Tudósítást közöltek a Beregszászban is debütált Szívverések a magasban címet viselő Berecz András-kiállításról, a Gesta Hungarorum új kiadásának ungvári bemutatójáról, továbbá Gyurta Dániel sportdiplomata kárpátaljai látogatásáról.

A Hitélet rovatban olvashatunk a Debrecenben megrendezett Magyar Református Egységnapról, cascicai Szent Rita beregszászi megemlékezéséről, Hájas-Gáspár Orsolya batári missziós református lelkész tollából pedig a reménységről. Az Aktuális rovatban publicisztikákat közöltek újra Parajdról, Aknaszlatinájáról, valamint Ukrajna aknamentesítéséről.

Interjú készült Tóth László nagyberegi református lelkésszel, akit nemrég Fodó Sándor-díjjal ismertek el.

Két jeles ünnepség kapcsán két tudósítás is van a továbbiakban: a Szent Margit Program fennállásának 10. és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének 25. évfordulójáról.

Közös dolgainkban Beregszászi Olga 22. koncertje és a Pro Agricultura Carpatika Jótékonysgi Alapítvány által életre hívott Fiatal méhészek program a téma.

A Kárpátalja annoban a vakok munkácsi intézetéről olvashatunk.

Közreadták az utóbbi idők kárpátaljai elismeréseit innen és határon túl.

A szerednyei P. Frangepán Katalin Gimnázium első ballagásáról a Szórványban rovatba készült anyag.

A Fiatalokról fiataloknak rovatban a Virtuózok színpadján bemutatkozott Paládi Mátéval, illetve Kukri Fruzsinával, a Fornosi Gimnázium fiatal tanárával készült interjú.

Pál Eszterrel a Liszt Ferenc-díja kapcsán beszélgettek, valamint interjú Ivaskovics Viktorral.

A Kultúrtájban Erdélyi Béla Munkácson található családi házáról és az öt éve működő Déryné Programról írtak.

Kovács Sándor a magyar múlt uzsoki emlékeiről publikált tanulmányt.

A Korképben közölték Szöllősy Tibor A kereszt prózáját. A szerkesztőségi postaláda rovatban régi fényképeket kérnek az olvasóktól, valamint a KMNE egyik családi hétvégéjéről tettek közzé beszámolót.

A kárpátaljai tavaszi eseményekből szemelvényeket állított össze Dupka György és Szemere Judit.

Végül Bokotej Lóránt munkácsi tárlatáról, Marinics Sándor és Szilvási Ferenc péterfalvai kiállításáról olvashatunk, a lap galériájában pedig Zicherman Sándor emlékkiállítása kapott helyet.

A Kárpátaljai Hírmondó nyári lapszáma nemsokára online is elérhető lesz a kmmi.org.ua-n.

Kárpátalja.ma