Gazdag műsorkínálattal várja közönségét a beregszászi színház

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház 2026 januárjában is változatos programkínálattal készül, amelyben gyermekelőadások, klasszikus és zenés produkciók, kulturális ismeretterjesztő programok, valamint dokumentumfilm-vetítés is helyet kap. Az előadások Beregszászban és több kárpátaljai településen valósulnak meg.

A hónap elején, január 8-án és 9-én Beregszászban a Mesélő Mag-DIÁK című előadást láthatja a közönség, majd január 17-én szintén a Vérke-parti városban kerül színre az Ezt főztük ki… című produkció.

A Déryné Határtalan Napok programsorozat keretében január 21-én és 22-én több helyszínen is bemutatják a Törökvész Vitéz, avagy Vitéz László és a törökök című gyermekelőadást a Csillagvándor Kft. közreműködésével. Az előadás Tiszaújlakon, Nagyszőlősön, Visken és Técsőn is látható lesz.

Január 21-én kulturális és zenei programokkal várják az érdeklődőket Karácsfalván. A nap során Várnagy Andrea Magyar zeneszerzők ars poeticája című előadása, Fekete János Jammal Megzenésített költészet című műsora, a Létra Kulturális Egyesület Ab Ovo című produkciója, valamint Jobku és Dzsevu Mohácsi vész című előadása is műsorra kerül.

Ugyancsak január 21-én este a Técsői Művelődési Házban látható a Szerelmem, Sárdy című zenés előadás. Másnap, január 22-én Ungváron a Sensum Arts Kulturális Egyesület mutatja be a Gül baba című produkciót.

A hónap végén, január 29-én Beregszászban vetítik A legpompásabb emberi elme – dokumentumfilm Neumann Jánosról című alkotást, amely a világhírű magyar tudós életét és munkásságát mutatja be.

A színház felhívja a figyelmet arra, hogy a műsorváltoztatás jogát fenntartja, az időpontok közép-európai idő szerint értendők. A részletes információk a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház hivatalos felületein érhetők el.

Kárpátalja.ma