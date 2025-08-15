Kárpátaljai rap a frontról

Megyénk rekordjait számontartó Rekordi Zakarpattya Facebook-oldal pénteken osztotta meg, hogy megjelent Kárpátalja első rapalbuma, amelynek témája és ihletője a háború.

A turjaremetei Artur Labjak, művésznevén Tur 2025-ben debütált Mij szvit (Mій світ), vagyis Az én világom című rapalbumával.

A dalok 95%-át akkor írta, amikor az Ukrán Fegyveres Erőknél teljesített szolgálatot. A korong témája a háború, a családi értékek és a mai ukrán társadalom életének ellentmondásai.

Tur elmondása szerint akkor születtek a dalszövegek, amikor bajtársai aludtak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép kollázsa: Kárpátalja.ma, fotók: Instagram/tur_rap