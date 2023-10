Kárpátalján turnézott Keresztes Ildikó

A Kárpátaljai Kultúrkaraván meghívására vidékünkre érkezett Keresztes Ildikó Máté Péter-díjas énekesnő, színésznő, előadóművész. A háromnapos turné első állomása a makkosjánosi Helikon Hotel volt, ahol a Lélekemelő című előadása biztatást és erőt adott a jelenlévők számára.

A Kultúrkaraván eddigi programjaitól eltérően az est egy bensőséges beszélgetéssel kezdődött, amelyen a művésznő tapasztalatairól, pályafutása alakulásáról mesélt.

Kudlotyák Krisztina, a Kultúrkaraván igazgatója elmondta, csapata nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ebben a nehéz időszakban a meghívott előadók lelki feltöltődéssel szolgáljanak a jelenlévők számára.

„A mai estére foglalható helyek 28 óra alatt fogytak el. Én azt hiszem, hogy ennél nem kell nagyobb jel arra, hogy szükség van minél több lélekerősítőre. Ez a mai este ilyen volt” – mondta az igazgató.

Keresztes Ildikó a TV21 riporterének elmondta, azért fogadta el a felkérést és érkezett Kárpátaljára, hogy az itteni közönségnek is tudjon „egy darabot adni a szívéből”, s ha egy rövid időre is, elfeledje a mindennapok nehézségeit.

A hagyományoknak megfelelően ez a koncert is jótékonysági céllal valósult meg, amelyhez ezúttal Keresztes Ildikó is csatlakozott: a háború károsultjain kívül egy beregszászi menhely számára is szerveztek gyűjtést.

A pandémia előtt a művésznő kétszer is fellépett Tiszapéterfalván, viszont most először nyílik alkalma megismerni Kárpátalját. A turné során a művésznő Munkácson, valamint Nagydobronyban adta elő Lélekemelő című műsorát.

Az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy 2-3 hetente érkeznek új előadók vidékünkre a Kárpátaljai Kultúrkaraván szervezésében: november 7-8-án Csík Jánossal a Csiky zenekarból, november 25-26-án pedig Mező Misivel találkozhat a közönség.

Kárpátalja.ma