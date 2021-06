Két határon túli előadás a Maladype Crossroads/Keresztutak sorozatában

Két határon túli magyar társulat vendégjátéka szerepel a budapesti Maladype Színház Crossroads/Keresztutak című sorozatának júniusi programjában: kedden az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér Kamaratermében a sepsiszentgyörgyi M Studio Fehér Ferenc Lift – boys will be boys című koreográfiáját, vasárnap a Trip Hajón pedig a kolozsvári Váróterem Projekt Fishez című előadását mutatja be.

A Maladype tíz éve indult Crossroads/Keresztutak programja azzal a céllal jött létre, hogy olyan művészeti irányzatokat, színházakat és műhelyeket hozzon el, amelyek a kulturális innovációt, a nyelvi sokszínűséget és a közönséggel történő kapcsolatépítést erősítik a különböző országok között – emlékeztet a teátrum által az MTI-hez eljuttatott közlemény.

Az M Studio Lift – boys will be boys című kortárstánc-előadása vendégszerepelt többek között Iránban, Németországban, Bulgáriában és Horvátországban; 2018-ban megkapta a legjobb rendezés díját az Alef Nemzetközi Fesztiválon az iráni Tebrizben.

“A lift a legkisebb olyan tér, ahol szorosan lehetünk egymás mellett anélkül, hogy kapcsolatba kerülnénk. A lift mindig tart valahová. Mehet fölfelé, mehet lefelé, de ha egyszer csak elakad, akkor bármi megtörténhet” – ismerteti az előadást a Maladype közleménye.

Fehér Ferenc koreográfiáját Deák Zoltán, Szekrényes László és Veres Nagy Attila adják elő, Fehér Ferenc zenéjére.

A kolozsvári Váróterem Projekt Zéró című előadása 2019-ben nagy sikerrel szerepelt a Keresztutak programsorozatban a Trip Hajón, az újabb meghívás pedig a 2020-ban tizedik születésnapját ünnepelő társulatnak szól – közölték a szervezők.

A Fishez ajánlója szerint “állítólag a halaknak három másodperc a memóriájuk. Vagyis három másodpercenként rá tudnak csodálkozni az életre. Ez alatt meglepheti őket akár egy visszhang is. Ezzel szemben, az emberek képesek akár több millió emléket is tárolni. Az előadás fiatal rendezője Sipos Krisztina számos szerepkörben feltűnt már a társulat előadásaiban. A közösségi alkotással létrehozott produkció a Váróterem Projekt alkotóitól megszokott kreativitással a kísérletezésre és együttes játéra épül”.

A Sipos Krisztina által rendezett produkciót Csepei Zsolt, Rácz Endre, Pál Emőke és Varga Hunor-József játsszák, a díszlet és a jelmez Gábor Zsófi munkája, a zenét pedig Emil Gherasim jegyzi.

Forrás: MTI