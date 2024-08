Kezdődik a velencei filmfesztivál

Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice című horrorvígjátékával nyílik meg szerdán a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál. A mustra Biennale College Cinema szekciójában vetítik majd Szilágyi Zsófia Január 2. című filmjét.

Az Arany Oroszlán-díjért idén 21 alkotás verseng, köztük Pedro Almodóvar első angol nyelvű filmje, a The Room Next Door című anya-lánya dráma, Pablo Larraín chilei rendező Angelina Jolie-val forgatott, Maria Callasról szóló életrajzi drámája, Luca Guadagnino William S. Burroughs regényéből adaptált Queer című filmje Daniel Craiggel a főszerepben, Todd Phillips Joker: Kétszemélyes téboly című pszichológiai thrillere Joaquin Phoenix és Lady Gaga főszereplésével és Brady Corbet Budapesten forgatott The Brutalist című filmje.

A fődíjról döntő nemzetközi zsűri elnöke Isabelle Huppert francia színésznő, a kilenctagú testület munkájában mások mellett James Gray amerikai rendező, Andrew Haigh brit rendező, Agnieszka Holland lengyel rendező, Giuseppe Tornatore olasz rendező és Csang Ce-ji kínai színésznő is részt vesz.

A Horizontok versenyszekció héttagú zsűrijében pedig ott lesz Reisz Gábor filmrendező is, aki tavaly Magyarázat mindenre című alkotásáért a legjobb film díját nyerte el ebben a szekcióban.

A Lidóra számos színész és rendező érkezik a világ minden tájáról. Köztük lesz Brad Pitt és George Clooney, akik Jon Watts versenyen kívül bemutatott Két magányos farkas című thrillerében szerepelnek, az Almodóvar filmjének premierjére érkező Tilda Swinton, Julianne Moore és John Turturro, valamint Adrien Brody, Guy Pearce és Felicity Jones, a The Brutalist szereposztásából, és a Babygirl két világsztárja, Nicole Kidman és Antonio Banderas is.

A 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 7-én zárul a díjkiosztó gálával.

