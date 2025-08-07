Kölcsey életműve előtt tiszteleg a magyar közmédia

1790. augusztus 8-án, 235 évvel ezelőtt született a reformkor egyik legnagyobb hatású alakja. Kölcsey Ferenc költő, nyelvújító, irodalmár és politikus életműve meghatározó szerepet játszott a magyar nemzeti identitás formálódásában. Születése évfordulóján életműve előtt tisztelegve a közmédia több csatornája tematikus műsorokkal várja nézőit, hallgatóit.

Kölcsey Ferenc (1790–1838) neve elsősorban a Himnusz szerzőjeként ismert, amelyet 1823. január 22-én írt – ez a nap 1989 óta a Magyar Kultúra Napja. Lírai munkássága mellett kiváló esszéista, nyelvújító és politikus is volt. Örökségét – amelyet erkölcsi és szellemi iránytűként hagyott műveiben a nemzetre – születése évfordulóján, augusztus 8-án a közmédia több csatornája is felidézi.

A Duna World augusztus 8-án 11:45-től a Kölcsey című 1989-es 60 perces tévéjátékkal tiszteleg a költő előtt. A reformkor egyik legnagyobb hatású alakjának politikai szerepvállalását és személyiségét bemutató alkotás hat tételben, vitajelenetek formájában tárja a néző elé Kölcsey szónoki, politikai és erkölcsi elkötelezettségét. A mű középpontjában Kölcsey 1832–es pesti országgyűlési szereplése áll, amikor Szatmár vármegye követeként Pozsonyban jelent meg. Ebben az időszakban vált az ellenzék egyik meghatározó figurájává, akire a forradalmi ifjúság is feltekintett – a bécsi udvar azonban támadásokat kezdeményezett ellene. A Várkonyi Gábor rendezésében készült tévéjáték főszerepében Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész látható.

Az M5 népszerű műveltségi kvízműsora, az Ön is tudja?, valamint az Agenda című esti kulturális híradó is foglalkozik augusztus 8-án az irodalmár és politikus munkásságával, továbbá a szombaton 17:40-kor kezdődő Librettó is felidézi a Himnusz szerzőjének a magyar nemzeti identitás alakulásában játszott szerepét születésnapja évfordulójához kapcsolódva.

A közmédia híres magyarokat, példamutató sorsokat bemutató Álmok álmodói sorozatának Kölcsey Ferencről szóló részét a nap folyamán a Duna, a Duna World és az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi.

Az évfordulók között a Dankó Rádió is megemlékezik augusztus 8-ánk Kölcseyről. Népzenei műsorukban szülőföldje, Szatmár zenéje szól, továbbá megjelenik a reformkor zenei emlékezete is, míg a Kossuth Rádió Vers napról napra című 20:25-kor kezdődő pénteki adásában Kölcsey művei szerepelnek.

Kölcsey 235 – augusztus 8-án a közmédia csatornáin.

MTVA

Nyitóképen: Kölcsey Ferenc emléktáblája Beregszászban, fotó: Kárpátalja.ma