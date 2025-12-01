Fellobbant a hit lángja Beregszász főterén

A Pro Cultura Subcarpathica és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem kezdeményezésére 2015-ben indult el a Közös Advent elnevezésű program. Ennek keretében november 30-án meggyújtották az első gyertyát – amely a hitet szimbolizálja – a város adventi koszorúján.

Berghauer Sándor, a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese kiemelte, hogy ez a nap nem csupán egyházi ünnep, hanem a közösség összetartozását is kifejezi.

– Különösen jelentős ez az alkalom, hiszen idén már tizedik éve, hogy településünkön együtt ünnepeljük az advent kezdetét. Ez a tíz év azt bizonyítja, hogy közös értékeink – az együttérzés, a béke, a szolgálat és az egymás iránti felelősség – ma is értékek

– fogalmazott a rektorhelyettes.

Buczkó István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja elmondta, hogy a hit gyertyája az, ami elindít bennünket az úton, mely valami jobb felé vezet. Hozzátette: az első gyertya lángra lobbanása nem csupán az ünnepi készülődés első állomása, hanem mélyebb jelentéssel bír – a várakozás izgalmára és örömére, valamint a jövőbe vetett bizalomra emlékeztet és hív fel bennünket.

– Mi is bízunk abban, hogy eljön végre Ukrajnába a várva várt béke, és a kárpátaljai magyarság sorsa is jobbra fordul

– hangsúlyozta a konzul.

Ezt követően Buczkó István konzul, Berghauer Sándor rektorhelyettes és Molnár Krisztina, a PCS koordinátora meggyújtotta az első gyertyát Beregszász adventi koszorúján. A gyertyagyújtás alatt a Nagyberegi Református Líceum dicsőítő csapata ünnepi előadással szolgált a jelenlévőknek.

Az esemény zárásaként a történelmi egyházak képviseletében Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztora, Marosi István, a görögkatolikus egyházközség lelkésze, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ igazgatója, valamint Molnár János római katolikus esperes-plébános hirdetett igét és mondott áldást.

Az esemény a PCS és a Rákóczi Egyetem szervezésében, Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

A második gyertyagyújtási ünnepséget a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség és a Beregszászi Városi Tanács szervezi december 7-én.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma