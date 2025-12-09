„Dacolva a sötétséggel…” – Közös Advent, a remény vasárnapja

Szeretem az adventi vasárnap délutánokat. Már szokássá vált, hogy a finom ebéd és egy kis délutáni pihenés után hol hóesésben, hol esőben, hol napsütésben elindulunk a főtérre, ahol összegyűlünk mi beregszásziak, sok ismerőssel találkozunk, beszélgetünk, együtt leszünk tanúi az adventi gyertya meggyújtásának, részesülünk a lelkészek áldásában, meghallgatjuk a szívet melengető beszédeket, és adventi dalok által ráhangolódunk az ünnepre. Ismét érezzük: minden nehézség ellenére még itt vagyunk, még vannak terveink, még vágyunk a szépre, a jóra, az ünnepre.

December 7-én sem volt ez másképp. A gyertyagyújtást ez alkalommal a Beregszászi Polgármesteri Hivatal és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség szervezte közösen.

Az ünnepi beszédet Babják Zoltántól, Beregszász polgármesterétől hallhattuk. Szavai mindig lelkesítenek, buzdítanak, az összetartozás érzését keltik bennünk, erőt adnak a hétköznapokhoz és a gondok elviseléséhez.

„Éppen azért vagyunk ma itt, hogy dacoljunk a sötétséggel, a terheinkkel, hogy meggyújtsuk a második gyertyát, amely a reményt jelképezi. És ez a remény nem egy távoli dolog, ez a remény ti vagytok. Ti, akik a bizonytalanság, a nehézség és a mindennapi küzdelmek ellenére itt maradtatok. Ti, akik nem adtátok fel. Az, hogy Beregszász él, létezik, a ti helytállásotoknak az eredménye”

– mondta Babják Zoltán.

Beszédében nem feledkezett meg a fronton harcoló katonákról, és azokról sem, akik a háború következtében elhagyták a várost. Azt üzente nekik, hogy Beregszász mindenkit visszavár, hazavár.

A koszorú második gyertyáját a rendezvény szervezői, Babják Zoltán és Molnár János beregszászi esperes-plébános, püspöki helynök gyújtották meg, miközben Roszpotnyuk Vitalina hegedűn játszotta el az Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel című dalt. Ezután Kisgyőri Julianna előadásában az Adventi hírnök című dal következett.

A gyertyagyújtás elválaszthatatlan része a történelmi egyházak képviselőinek áldása, melyhez rövid beszédet is fűznek.

Molnár János Keresztelő János szavaira hívta fel a figyelmet:

„Tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa!”

A bűn miatt az ember elveszíti az utat, mely Istenhez vezeti őt. Az esperes úr felhívta a figyelmet arra, hogy adventben ismét meg kell találnunk ezt az utat Istenhez és egymáshoz, hogy kiengesztelődjünk Istennel, és megtapasztaljuk az Ő irgalmát, szeretetét.

Cserniga Gyula református lelkész arra tette a hangsúlyt beszédében, hogy remélnünk kell és hinnünk abban, hogy az Isten olyan utat készít számunkra, amely elvezet bennünket az üdvösségre. Isten megteszi számunkra azt, ami lehetetlen, megvalósítja azt, amit várunk. Arra kell figyelnünk most is az idei adventben, hogy a jövőben is közösen munkálkodjunk az Istennel.

A görögkatolikus egyház képviseletében Virág Szabolcs lelkipásztor érkezett a gyertyagyújtásra, aki az előző napon ünnepelt szentről, Szent Miklósról szóló elmélkedéssel kezdte prédikációját.

„A felnőttek, ha nem is írtak levelet, de biztosan volt egy gondolat, amit megfogalmaztak Szent Miklóshoz. Milyen jó volna ezt vagy azt megkapni! Milyen jó volna másképp élni ebben a világban! Másképp várni a karácsonyt! Bennem is ott van az a gyermeki láng, hogy várjuk a szeretet ünnepét. De amikor látjuk a sok tökéletlenséget, akkor kételkedünk abban, hogy az Isten el akarna jönni ebbe a világba. Viszont aztán eszembe jutott az az evangéliumi rész, melyet az egyház adott elénk Szent Miklós püspök ünnepére: »Boldogok vagytok ti szegények, mert tietek az Isten országa!… Boldogok, akik most sírtok, mert majd nevetni fogtok!… Jutalmatok nagy lesz a mennyekben!« Jézus nem arról beszél, hogy minden tökéletes, mégis arra hív bennünket, hogy ennek ellenére legyünk boldogok”

– hangzott el a biztató beszédében.

A rendezvény második felében kulturális műsorként a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanári kórusának fellépése következett. Kellemes karácsonyi és adventi dallamokkal ajándékozták meg a jelenlévőket.

Jó hangulatot varázsolt az adventi vásár, ahol forralt borral, teával, egyéb finomságokkal várták a város lakóit a helyi vállalkozók.

A koszorú harmadik gyertyáját december 14-én gyújtják meg Beregszász főterén, melyre sok szeretettel várnak mindenkit.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

Fotók: Beregszászi Polgármesteri Hivatal