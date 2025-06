Ma lenne 84 éves Bródy András Diban

„Bródy András művészetében tetten érhető még a hagyományok ereje, de az expresszionista spanyol Salvador Dali hatása is érezhető alkotásain. Ez az új stílus átszellemült valóságot ábrázol. Képeiről könnyen leolvasható, mit lát, mit érez, mit gondol az alkotójuk. Portréi erőteljes érzelmeket közvetítenek (…) Természeti képein is nyomon követhetők a formák, amelyek nem a valóságot ábrázolják, hanem rámutatnak az igazira. Bródy András vásznait ugyanakkor az erőteljes színek is jellemzik, és az absztrakt irányába is tett már kísérleteket. Alkotásai arra ösztönzik a szemlélőt, hogy ne csak a mások által elfogadott értékeket ismerje fel, hanem nézzen a kép, a formák mögé is, és lássa meg azt is, ami a felszín mögött van”