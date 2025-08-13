Magda, a Szabó – vendégjáték Beregszászban

Teltház előtt mutatták be a Magda, a Szabó egyfelvonásos vendégjátékot augusztus 12-én Beregszászban, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nagytermében.

Az előadás alapját Szabó Magda naplórészletei, levelei, interjúi és írásai adták, amelyek részleteit láthatta és hallhatta is a közönség. Szabó Magda szerepét Krajcsi Nikolett színművész, Szobotka Tiborét Mészáros Tibor színművész, rendező alakította. A színművet a Petőfi Irodalmi Múzeumban mutatták be először, majd számos magyarországi nagyvárosba vitték el.

Mészáros Tibor darabjában nem egyszerűen a tipikus irodalomkönyvekből ismert Szabó Magdát kapja a közönség. És nem is csupán az írónő a főszereplő. Az ikonikus írógépes és macskás fotókon túl harcokkal, nehéz, de összességében szép pillanatokkal teli életutat kap a néző Szabó Magda és Szobotka Tibor házasságán keresztül, ráadásul az írónő kedvenc négylábúi is szót kapnak, akik élete végéig vele voltak.

A Magda, a Szabó szól az írói életútról, szerelemről, házasságról, a be nem teljesült anyaságról, féltékenységről és bizalomról. Ezzel egyidőben a darab megjeleníti írói sikereket és sikertelenségeket is. Hiszen míg Szabó Magdát a regényírót, a költőt, a külföldön és belföldön is ismert alkotót még életében piedesztálra emelték, addig férje, a szintén író, műfordító, egyetemi tanár Szobotka Tibor szinte teljesen háttérbe szorult. Meleg, elfogadó, támogató, egymás határait tiszteletben tartó kapcsolat volt Szabó Magdáé és Szobotka Tiboré. Persze, nem viharoktól mentes, ami még inkább emberközelivé, hitelessé teszi a két művész házasságát.

Nagy erőssége az előadásnak, hogy tisztán és mélyen adja át a vidám és tragikus részeket. Például sok házasságot érintő anyós-kérdés humorosan, de ízlésesen, a gyermektelenség nehézségét érzékenyen, ugyanakkor tapintatosan jeleníti meg.

Az Magda, a Szabót augusztus 13-án 17 órától Visken is bemutatják a helyi kultúrházban.

Az Alle Management vendégelőadását a Déryné Program által, a KMKSZ szervezésében láthatja a kárpátaljai közönség.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma