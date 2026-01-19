Magyar menyegző: premier Beregszászban

A magyar kultúra napjához kapcsolódva különleges eseménynek ad otthont a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. 2026. január 22-én mutatják be a Magyar menyegző című táncfilmet az intézmény Esztergom termében.

A vetítés 11.00 órakor (közép-európai idő szerint) kezdődik, a részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a +380 75 344 4053-as telefonszámon, a szervezopcs@gmail.com e-mail-címen vagy online űrlapon keresztül lehet.

A Magyar menyegző kárpátaljai premierje a Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére, a Vándormozi szervezésében valósul meg Beregszászban. Az eseményt megtiszteli jelenlétével Novák Irén, művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár.

A rendezvény helyi szervezői a Pro Cultura Subcarpathica, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház.

Káel Csaba rendező és Lajos Tamás producer szerelmes táncfilmje a hetvenes évek végére repíti vissza a nézőt. A történet szerint két budapesti fiatalember, András és Péter Kalotaszegre utazik, hogy részt vegyenek egy családi lakodalmon, az esemény azonban sorsfordító élménnyé válik számukra. A döntések, amelyekkel szembesülnek, egész életükre hatással lesznek.

A Magyar menyegző nem csupán szerelmi történet, hanem kulturális utazás is: a népzene és a néptánc ereje a mozi nyelvén kel életre, miközben tiszteleg Novák Ferenc „Tata” páratlan életműve előtt. A zenés-táncos produkcióban Törőcsik Franciska, Kovács Tamás, Kövesi Zsombor és Györgyi Anna mellett olyan legendák tűnnek fel, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, a Muzsikás Együttes, Pál István „Szalonna”, Farkas Zoltán „Batyu” és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei.

A koreográfiák Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor munkáját dicsérik.

A filmet a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában készítették, a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Kárpátalja.ma