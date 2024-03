Magyarország Kiváló Művésze díjat kapott Pál István „Szalonna”

A nemzeti ünnep alkalmából kitüntetéseket adott át Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter március 14-én Budapesten.

A miniszter összesen 72 állami kitüntetést adott át; a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét 14-en, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét 34-en, az Érdemes Művész kitüntetést 15-en, a Kiváló Művész elismerést hatan, a Magyarország Babérkoszorúját pedig hárman kapták meg.

– Ahogy Babits Mihály fogalmazott, a magyar kultúra szellemi jelenség, ami lelki úton öröklődik át. A kultúra nemzedékek egymáson átívelő során alakul ki. Az elmúlt 1100 év desztillálta, kik is vagyunk mi, magyarok, kultúránk kötődéseink összessége, identitásunk. Az óriások sorába lépnek, akik most a nemzet hálájaként elismeréseket kapnak. Ezek az óriások tartják a hátukon a magyar kultúrát és a hazát. A tét az, hogy 1100 év múlva is itt éljünk. Önök a teljesítményükkel ehhez olyan mértékben hozzájárultak, hogy ezt a hazának kötelessége elismerni