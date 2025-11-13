Márton-napi hagyományőrző foglalkozások a Tulipán Tanodában

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolában idén is megrendezésre kerültek a Márton-napi hagyományőrző foglalkozások, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhettek meg a jeles nap hagyományaival és szokásaival. A Márton-naphoz fűződő néphagyomány szerint Szent Márton a jó cselekedetek és az önzetlenség példaképe, ezért a hagyományőrző foglalkozások nemcsak a hagyományőrzésről, hanem a közösségépítésről és a közös alkotás öröméről is szóltak.

A foglalkozások során a gyerekek Márton-naphoz kapcsolódó népi gyermekjátékokat játszottak. A Tulipán Tanoda több helyszínén táncházra is sor került, ahol énekekkel, mondókákkal és vidám közösségi táncokkal elevenítették fel az őszi néphagyományokat. A kézműves foglalkozásokon növendékeink papírból, textilből és természetes anyagokból formálták meg a jeles nap jelképes madarát, a libát. Saját kezűleg díszített lámpásokat készítettek a közös lámpásfelvonulásokra, amely a Márton-nap fényt és jóságot szimbolizáló üzenetét vitte tovább: a világosságot, amelyet Szent Márton tettei jelképeznek.

A foglalkozások vidám, élményekben gazdag programot nyújtottak minden résztvevőnek, és hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek játékosan ismerjék meg a Márton-nap üzenetét: a jóság és az összetartozás fontosságát.

Felkészítő tanárok: Kopasz Vivien-Kitti, Szilágyiné Tóth Gabriella, Markó Veronika, Trescsula Mária, Györke Marianna, Derceni-Lévai Irénke, Mészár Katalin, Mester-Baksa Andrea, Illár Viktória, Lőrinc Zsuzsanna, Kovács-Kiss Mónika, Kopasz Ildikó, Kiss Erika, Hidi Erika, Tar Gyöngyi, Balog Éva, Botos Krisztina, Györke Katalin, Molnár Lívia, Kékesi Emma, Szabó-Bellák Erika, László Aranka, Vajnági Adrienn, Norik Éva, Pallagi Éva, Simon Mária, Fedák-Molnár Viktória, Balogh Erzsébet, Levdar Éva, Plesa Katalin, Bobuszka Okszána, Puskás Veronika, Szokolova Henrietta, Fodor Anita, Mészár Renáta, Strempel Vanessza, Baksa Nóra, Tóth Szilvia, Kocsis Katalin, Krivjanszki Gabriella, Molnár Rita, Körn Erzsébet, Szalai Ildikó, Snicer Andrea, Béres Vivien, Tóth Andrea, Adám Adrienn, Földházi-Penyák Viktória, Tóth Gabriella, Lesko Csilla, Racskulinec Szabina, Oniszkó Erzsébet, Nagy Ildikó, Balla Beáta, Tárczy Nóra, Orbán Melánia.

