Teltházas siker a Magyar menyegző beregszászi premierjén

Teltház előtt mutatták be a Magyar menyegző című romantikus táncfilmet január 22-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A vetítés a magyar kultúra napjához kapcsolódva valósult meg, és kiemelt érdeklődés övezte a beregszászi közönség részéről.

Az előadást a Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezte, a program a Vándormozi szervezésében jöhetett létre. A rendezvény helyi szervezői a Pro Cultura Subcarpathica, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, valamint a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház voltak.

Az esemény kezdetén Molnár Krisztina, a PCS koordinátora köszöntötte a megjelenteket.

Ezt követően Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára szólalt fel. Beszédében kiemelte, hogy a magyar kultúra összeköt és megtart, határokon innen és túl egyaránt. Hangsúlyozta:

a magyar nemzet egysége tudatos döntés, amely felelősséget és belső tartást kíván. A külhoni magyarság legnagyobb kihívásának a megmaradást nevezte, ugyanakkor megerősítette, hogy a kulturális kormányzat elkötelezett a kárpátaljai magyar közösségek támogatása mellett – oktatási és kulturális programokon keresztül is. Fontos üzenetként fogalmazta meg továbbá, hogy van jövője a magyar nyelvű oktatásnak Kárpátalján, és reményét fejezte ki, hogy a béke mielőbb eljön, lehetővé téve a közös jövő építését.

Fotó: Rákóczi Egyetem

A vetítést követően a közönség hosszan tartó vastapssal jutalmazta az alkotást.

Káel Csaba rendező és Lajos Tamás producer szerelmes táncfilmje a hetvenes évek végének világába repíti vissza a nézőt. A történet szerint két budapesti fiatalember, András és Péter Kalotaszegre utazik, hogy részt vegyenek unokatestvérük lakodalmán, az esemény azonban sorsfordító élménnyé válik számukra. Az ott hozott döntések egész életükre kihatással lesznek.

A Magyar menyegző nem csupán szerelmi történet, hanem egyben kulturális utazás is: a népzene és a néptánc ereje a mozgókép nyelvén kel életre, miközben a film tisztelgés Novák Ferenc „Tata” páratlan életműve előtt. A zenés-táncos produkcióban Törőcsik Franciska, Kovács Tamás, Kövesi Zsombor és Györgyi Anna mellett olyan legendás előadók is feltűnnek, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, a Muzsikás Együttes, Pál István „Szalonna”, Farkas Zoltán „Batyu”, valamint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei.



Fotó: Rákóczi Egyetem



A koreográfiák Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor munkáját dicsérik, akik a hagyományos motívumokat korszerű, filmszerű formában jelenítették meg.

A filmet a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában készítették, a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül.

M.M.

