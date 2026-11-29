Fellobbant az első gyertya lángja Beregszász adventi koszorúján november 29-én. A hit vasárnapján a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem invitálta a főtérre a járókelőket. Az esemény a Közös Advent program keretében valósult meg.

A rendezvény kezdetén a Maradj nálam című éneket hallhatták a Rákóczi Egyetem Református Ifjúsági Gyülekezetének (FRIGy) dicsőítő együttese előadásában.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja beszédében az advent első gyertyájának jelentőségéről, a kárpátaljai magyar közösség nehézségeiről, valamint a magyar–ukrán kapcsolatokban tapasztalható kedvező változásokról beszélt.

Hangsúlyozta, hogy a háború ötödik évében különösen fontos az összefogás, az egymásba kapaszkodás és a remény megőrzése. Mint fogalmazott, az első adventi gyertya arra emlékeztet bennünket, hogy „a sötétséget mindig felváltja a világosság”, és a nehéz idők után is van lehetőség az újrakezdésre. A főkonzul reményét fejezte ki, hogy Ukrajnában mielőbb beköszönt a béke, és a kárpátaljai magyarság helyzete is jobbra fordul.

Beszédében kitért a magyar–ukrán kapcsolatok közelmúltbeli alakulására is. A Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ungvári, illetve beregszászi találkozóit fontos előrelépésnek nevezte, amelyek új fejezetet nyithatnak a két ország viszonyában. Kiemelte: a párbeszéd megindulása és a kölcsönös szándék lehetőséget teremt arra, hogy rendezzék a kisebbségi jogokkal kapcsolatos kérdéseket, és a kárpátaljai magyarok a mindennapokban is érvényesíthessék anyanyelvi oktatáshoz, nyelvhasználathoz és kulturális önazonosságuk megőrzéséhez fűződő jogaikat.

„Minden nagy változás egy apró fénnyel, egy kis lépéssel kezdődik” – fogalmazott, hozzátéve, hogy bár a magyar–ukrán kapcsolatok rendezésének folyamata még az elején jár, az idei évben már komoly és kedvező megmozdulás történt.

Orosz Ildikó, a PCS és a Rákóczi Egyetem elnöke felszólalásában az adventi időszakot az önvizsgálat, a béke és a szeretet jegyében való elcsendesedés időszakaként értelmezte. Arra biztatta az egybegyűlteket, hogy gondolják át az elmúlt év cselekedeteit, és imádkozzanak a békéért.

Ezt követően ismét a FRIGy Band szolgálata következett, akik a Hóból az erdő című éneket adták elő, majd Orosz Ildikó elnök, Csernicskó István rektor, Vida László főkonzul és Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze közösen meggyújtották a várakozás gyertyáját. A gyertyagyújtás alatt a FRIGy Band szolgált.

A történelmi egyházak képviseletében Margitics János, a Beregszászi Református Egyházközség lelkésze, Molnár János, a Római Katolikus Egyházközség esperes-plébánosa és Lődár Jenő, a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Egyházközség áldozópapja kérjék Isten áldását a közös alkalomra és a jelenlévők életére.

A gyertyagyújtási ünnepséget követően a Fool Moon pop-acappella együttes adott koncertet az egyetem átriumában. Az esemény a Beregszászi Konzulátus főszervezésében, a Pro Cultura Subcarpathica és a Rákóczi Egyetem társszervezésében valósult meg. A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

A 2002 óta működő Fool Moon a magyar pop-acappella műfaj egyik meghatározó képviselője. Az acappella lényege, hogy a zenei kíséretet nem hangszerek, hanem az énekesek hangja teremti meg: a többszólamú éneklés mellett a ritmusok és a különböző hanghatások is vokális eszközökkel szólalnak meg. Az együttes koncertjein a humoros, szórakoztató előadásmód magas színvonalú zenei megoldásokkal párosul.

Eddigi pályafutásuk alatt 9 nagylemezt, 15 nemzetközi és magyar díjat, számos jelölést, elismerést, és a hazai zenei élet legnagyobb előadóival közös együttműködést mondhatnak magukénak. Nevükhöz fűződik a magyar popzene történetének első, rádiók által is játszott pop-acappella slágere is, a “Kettesben jó”, amely a Sherlock Holmes nevében című ifjúsági film végefőcím-dalaként csendült fel a magyarországi és külföldi mozikban.

Sikereik közé tartozik a 2005-ös grazi Ward Swingle nemzetközi acappella verseny pop kategóriájában elért első helyezés, valamint a tajvani nemzetközi acappella versenyen szerzett győzelem. 2014-ben A Dal című eurovíziós válogatóban is szerepeltek, ahol saját szerzeményükkel, az It Can’t Be Over című dallal a második helyen végeztek.

Az énekegyüttes több ismert magyar előadóval is dolgozott együtt, köztük Presser Gáborral, Rúzsa Magdival, Zsédával, Malek Andreával és Takács Nikolasszal. Fellépéseikkel több mint húsz ország közönségéhez jutottak el Európában és Ázsiában, emellett mesterkurzusokkal és zenei foglalkozásokkal is népszerűsítik az acappella műfajt.

Legutóbbi, Vocal Recall című albumuk 2025-ben jelent meg, amelyen az 1980-as és 1990-es évek ismert filmzenéit dolgozták fel. A lemez 2026-ban a Contemporary A Cappella Recording Awards (CARA) díját is elnyerte a legjobb filmzenei és főcímdal-album kategóriában.

Az együttes előadását vastapssal jutalmazta a nagyérdemű.

Jövő vasárnap a második gyertyagyújtási ünnepség a Beregszászi Polgármesteri Hivatal és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség szervezésében valósul meg 16.00 órától.

M. M.

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