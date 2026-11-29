Ukrajna egyik legnagyobb mobilszolgáltatója, a Kyivstar Lengyelországban jegyeztette be első külföldi fiókirodáját. A vállalat célja az európai partnerekkel való együttműködés erősítése, valamint az uniós szabályozási követelményeknek való megfelelés biztosítása.

A társaság sajtószolgálata az NV Biznesnek megerősítette, hogy a lengyelországi fióktelepet 2026. november 3-án jegyezték be.

A lengyel cégnyilvántartás adatai szerint az iroda Varsó Wola kerületében, a Towarowa utca 28. szám alatt található.

A fióktelepnek egy 16 emeletes, A kategóriás irodaház, a Generation Park Z ad otthont, amely a három épületből álló Generation Park üzleti komplexum része.

A Kyivstar pénzügyi eredményei kedvezően alakultak 2026 első felében.

A vállalat nettó nyeresége az előző év azonos időszakához képest 36,1 százalékkal, 7,1 milliárd hrivnyára emelkedett.

Az előfizetők száma ugyanakkor csökkent: 2026 második negyedévében csaknem 22 millió ügyfelet tartottak nyilván, ami 2,8 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ezzel párhuzamosan a több szolgáltatást együttesen igénybe vevő ügyfelek száma 23,6 százalékkal, 8,1 millióra nőtt. Az egy előfizetőre jutó átlagos havi bevétel (ARPU) 18,3 százalékkal, 172,7 hrivnyára emelkedett.

A mobil-előfizetők havi átlagos beszélgetési ideje ugyanakkor 1,3 százalékkal, 291 percre mérséklődött.

Kárpátalja.ma

Forrás: komersant.ua

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