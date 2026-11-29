Advent első vasárnapján meggyújtották a fényeket az ország karácsonyfáján a Parlament előtti Kossuth Lajos téren – erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében ismertette: a 24 éves, 16 méter magas jegenyefenyőt a péceli Varmuzsa Péter és családja ajánlotta fel. Mint írta,

Varmuzsa Péterék 24 évvel ezelőtt a fiuktól kapták a fenyőcsemetét, amelyet azóta nagy szeretettel gondoztak.

A miniszterelnök megköszönte a felajánlást, és mindenkinek szép adventet kívánt.

Az Országgyűlés Hivatala idén tíz felajánlás közül választotta ki az ország karácsonyfáját. A jegenyefenyő átmérője az alsó ágaknál mintegy hat méter. A fát november 22-én a fővárosi hivatásos tűzoltók vágták ki, szállításáról a Magyar Honvédség gondoskodott.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Csodálatos Magyarország

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