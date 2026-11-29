A gyermek- és serdülőkori táplálkozás későbbi életkorban is kihatással lehet egészségünk alakulására. Egy friss kutatás szerint a sós nassolnivalók gyakori fogyasztása növelheti a gyulladásos bélbetegségek kialakulásának hosszú távú kockázatát.

A gyulladásos bélbetegségek (IBD) közé tartozik a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa, avagy a fekélyes vastagbélgyulladás. Ezek krónikus, a bélrendszer tartós gyulladásával járó kórképek, amelyek kialakulásában genetikai, immunológiai és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. Előfordulásuk világszerte emelkedik. Korábbi kutatások már felvetették, hogy a gyermekkori étrend befolyásolhatja a bélmikrobiom, vagyis a bélrendszerben élő mikroorganizmusok összességének összetételét, valamint az immunrendszer fejlődését. Azt azonban eddig kevésbé vizsgálták, hogy a serdülőévekben követett táplálkozási szokások miként függhetnek össze a gyulladásos bélbetegségek kockázatával – olvasható a BMJ kiadó közleményében.

A sós nassolnivalók növelhetik a bélbetegségek kockázatát

Egy, a Gut című tudományos folyóiratban frissen megjelent tanulmány szerzői több mint 111 ezer gyermek adatait elemezték egy Norvégiában, Dániában és Svédországban zajló, hosszú távú születési kohorszvizsgálat keretében. A résztvevők táplálkozási szokásairól 7–15 éves koruk között, két különböző időpontban gyűjtöttek információkat részletes étkezési kérdőívek segítségével. Ezek a többi között kitértek a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek, húsok, halak, cukros italok és nassolnivalók fogyasztására is. A kutatók ezután a nemzeti egészségügyi nyilvántartások segítségével követték, hogy a résztvevőknél kialakult-e valamilyen gyulladásos bélbetegség. Az átlagosan 12–17 éves utánkövetési idő alatt összesen 653 ilyen esetet azonosítottak.

Az eredményekből kirajzolódik, hogy serdülőkorban a sós nassolnivalók gyakori fogyasztása összefüggésbe hozható a gyulladásos bélbetegségek magasabb előfordulásával. A például sok chipset és pattogatott kukoricát fogyasztó fiataloknál 32 százalékkal magasabb volt a gyulladásos bélbetegségek együttes kockázata azokhoz képest, akik keveset ettek ezekből az élelmiszerekből. Külön a colitis ulcerosa esetében még erősebb összefüggést találtak: a sok sós nassolnivalót fogyasztó serdülőknél 51 százalékkal magasabb kockázatot figyeltek meg.

A kutatók ugyanakkor nem találtak minden vizsgált élelmiszercsoport esetében hasonló kapcsolatot. A zöldségek, a tejtermékek, a húsok és a cukros italok fogyasztása például nem mutatott statisztikailag szignifikáns összefüggést a gyulladásos bélbetegségek kialakulásával.

A gyümölcsök és a halak védő hatásúak lehetnek

Sőt, a vizsgálat néhány kedvező táplálkozási összefüggésre is rávilágított. A gyermekkorban sok gyümölcsöt fogyasztóknál 34 százalékkal alacsonyabb volt a Crohn-betegség kockázata azokhoz képest, akik kevés gyümölcsöt ettek. A serdülőkori magas gyümölcsfogyasztás mellett még jelentősebb, 64 százalékos kockázatcsökkenést figyeltek meg. A halak fogyasztása szintén kedvező hatással bírhat: azoknál, akik gyermekkorukban rendszeresen ettek halat, 35 százalékkal alacsonyabb volt a Crohn-betegség kockázata. Ez az összefüggés azonban a serdülőkori halfogyasztásnál már nem volt kimutatható.

Érdekes módon a kutatók a gyermekkori magas gyümölcsfogyasztás és a colitis ulcerosa között ellenkező irányú kapcsolatot is találtak: ebben a csoportban 54 százalékkal magasabb kockázatot figyeltek meg. A serdülőkori gyümölcsfogyasztás viszont ennél a betegségnél már nem mutatott sem kedvező, sem kedvezőtlen összefüggést.

Milyen kapcsolat lehet a táplálkozás és a bélbetegségek között?

A kutatók szerint a megfigyelt összefüggésekre több lehetséges biológiai magyarázat is létezik. A gyümölcsök például magas rosttartalmuk révén támogathatják a bélmikrobiom változatosságát, és elősegíthetik a rövid szénláncú zsírsavak termelődését. Ezek az anyagok gyulladáscsökkentő hatásúak lehetnek, így hozzájárulhatnak a bélrendszer egészséges működéséhez.

Ez különösen a Crohn-betegség szempontjából lehet fontos, mivel az érintetteknél a bélmikrobiom egyensúlyának felborulása is szerepet játszhat a betegség kialakulásában. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem minden élelmi rost hat egyformán a szervezetre, ezért további vizsgálatokra van szükség annak tisztázásához, mely rosttípusok lehetnek a leghasznosabbak. A halak kedvező hatása pedig részben a bennük található hosszú szénláncú omega-3 zsírsavakkal magyarázható. Ezek a többszörösen telítetlen zsírsavak fontos szerepet játszanak a szervezet gyulladásos folyamatainak szabályozásában.

Mit bizonyít a kutatás?

Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás megfigyeléses jellegű, tehát a feltárt összefüggések önmagukban nem bizonyítják az ok-okozati kapcsolatot. Nem állítható például, hogy a sós nassolnivalók fogyasztása közvetlenül gyulladásos bélbetegséget okozna, vagy hogy a gyümölcsök és a halak rendszeres fogyasztása biztosan megelőzi annak kialakulását.

Az eredmények mindazonáltal összhangban állnak azokkal a korábbi megfigyelésekkel, amelyek szerint a táplálkozás hosszú távon is befolyásolhatja a bélrendszer egészségét. Amennyiben más kutatások is megerősítik ezeket az összefüggéseket, az egészséges táplálkozási szokások kialakítása a gyulladásos bélbetegségek megelőzésében is fontos szerepet kaphat.

Forrás: hazipatika.com

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