Két kárpátaljai közösség is végső búcsút vesz november 30-án az orosz–ukrán háborúban elesett védőjétől. Ungváron Vaszil Romant, a rahói járási Láposmezőn (Luhi) pedig Ruszlan Kovbasznyukot helyezik végső nyugalomra.

A megyeszékhelyen kijevi idő szerint 13 órakor kezdődik a gyászszertartás a Népi téren, Tarasz Sevcsenko szobra mellett. A város vezetése, képviselő-testülete és a végrehajtó bizottság munkatársai részvétüket fejezték ki az elhunyt katona családtagjainak és hozzátartozóinak.

A Tiszabogdányi kistérségben Ruszlan Kovbasznyuktól kijevi idő szerint 11 órakor, láposmezői otthonánál vesznek végső búcsút. A kistérség önkormányzata arra kéri a lakosokat, hogy minél többen vegyenek részt a temetésen, és tisztelegjenek a katona bátorsága és önfeláldozása előtt.

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