Olcsóbb lett a burgonya az ukrán üzletekben
November végén szezonális árcsökkenés tapasztalható az ukrán burgonyapiacon: az üzletláncokban az átlagár kilogrammonként 15,45 hrivnyára mérséklődött, ami csaknem 1,5 hrivnyával alacsonyabb az októberi szintnél. Az agrárszakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az alacsonyabb árak időszaka nem tart sokáig: 2027 elején a burgonya kilónkénti ára akár a 20 hrivnyát is elérheti.
Az Agrotimes beszámolója szerint erre számít Ihor Skurko, a Csernyihivelitkartoplja vállalat vezetője. Becslése szerint februárban azok a termelők járhatnak a legjobban, akik korszerű zöldségtárolókba fektettek be, és jó minőségű, válogatott burgonyát tudtak elraktározni. Ők a jelenlegi árakhoz képest kilogrammonként mintegy 5 hrivnyával drágábban értékesíthetik majd a termést.
Mi áll a várható drágulás hátterében?
A szakértő három fő tényezőt emelt ki, amelyek hozzájárulhatnak az árak emelkedéséhez:
- Kínálati hiány: a nyári hőség miatt a nyugat-ukrajnai gazdák a vártnál mintegy 30 százalékkal kevesebb burgonyát takarítottak be.
- Minőségi problémák: a betakarított gumók jelentős része apró méretű, vagy száraz rothadás károsította. Emiatt csökken a hosszabb tárolásra alkalmas termény mennyisége.
- Időjárási kockázatok: a földeken maradt burgonyát továbbra is fenyegetik a fagyok, amelyek a még be nem takarított termés egy részét végleg tönkretehetik.
Mennyibe kerül most a burgonya?
A Minfin árfigyelő portál adatai szerint a nagyobb ukrán üzletláncokban jelenleg 14,4 és 16,5 hrivnya között mozog a burgonya kilogrammonkénti ára.
Forrás: today.ua