November végén szezonális árcsökkenés tapasztalható az ukrán burgonyapiacon: az üzletláncokban az átlagár kilogrammonként 15,45 hrivnyára mérséklődött, ami csaknem 1,5 hrivnyával alacsonyabb az októberi szintnél. Az agrárszakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az alacsonyabb árak időszaka nem tart sokáig: 2027 elején a burgonya kilónkénti ára akár a 20 hrivnyát is elérheti.

Az Agrotimes beszámolója szerint erre számít Ihor Skurko, a Csernyihivelitkartoplja vállalat vezetője. Becslése szerint februárban azok a termelők járhatnak a legjobban, akik korszerű zöldségtárolókba fektettek be, és jó minőségű, válogatott burgonyát tudtak elraktározni. Ők a jelenlegi árakhoz képest kilogrammonként mintegy 5 hrivnyával drágábban értékesíthetik majd a termést.

Mi áll a várható drágulás hátterében?

A szakértő három fő tényezőt emelt ki, amelyek hozzájárulhatnak az árak emelkedéséhez:

Kínálati hiány: a nyári hőség miatt a nyugat-ukrajnai gazdák a vártnál mintegy 30 százalékkal kevesebb burgonyát takarítottak be.

a nyári hőség miatt a nyugat-ukrajnai gazdák a vártnál mintegy 30 százalékkal kevesebb burgonyát takarítottak be. Minőségi problémák: a betakarított gumók jelentős része apró méretű, vagy száraz rothadás károsította. Emiatt csökken a hosszabb tárolásra alkalmas termény mennyisége.

a betakarított gumók jelentős része apró méretű, vagy száraz rothadás károsította. Emiatt csökken a hosszabb tárolásra alkalmas termény mennyisége. Időjárási kockázatok: a földeken maradt burgonyát továbbra is fenyegetik a fagyok, amelyek a még be nem takarított termés egy részét végleg tönkretehetik.

Mennyibe kerül most a burgonya?

A Minfin árfigyelő portál adatai szerint a nagyobb ukrán üzletláncokban jelenleg 14,4 és 16,5 hrivnya között mozog a burgonya kilogrammonkénti ára.

Kárpátalja.ma

Forrás: today.ua

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