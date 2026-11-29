Kárpátalján több olyan útszakaszon is megkezdődtek vagy folytatódnak a felújítási munkálatok, amelyek nemcsak a helyi közösségek közlekedésében, hanem a nemzetközi összeköttetésben is fontos szerepet töltenek be – adta hírül a közösségi médiában a Kárpátaljai Megyei Közútkezelő és Infrastruktúra-fejlesztési Szolgálat.

Az egyik kiemelt beruházás az ukrán–szlovák határátkelőhöz vezető Sislóc–Kisszelmenc útszakasz felújítása. A helyiek már régóta vártak a munkálatokra. Jelenleg a szakemberek a régi, elhasználódott burkolat felmarását és a megfelelő alapréteg kialakítását végzik, előkészítve az utat az aszfaltozáshoz.

Az Ungvári járásban a Hegyfark (Pidhob) és Cigányóc településeket összekötő útszakaszon is megkezdődtek az előkészítő munkálatok, amelyek során munkagépekkel fellazítják a régi útburkolatot.

A Munkácsi járásban eközben folytatódik a Cserlenő (Cservenyovo)–Nagylucska (Veliki Lucski)–Gát közötti útszakasz felújítása. Egyes részeken még az úttest alapjának előkészítése zajlik, máshol már az új aszfaltbeton réteg tömörítésénél tartanak.

A szolgálat arra kéri az autósokat, hogy a felújítás alatt álló útszakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek, és tartsák be az ideiglenes közúti jelzések előírásait.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →