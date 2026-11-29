Zelenszkij: egy hét alatt közel 3600 légi támdóeszközt vetett be Oroszország
Oroszország az elmúlt héten több mint 1960 csapásmérő drónt, 1600-nál is több irányított légibombát és nyolc rakétát vetett be Ukrajna ellen – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Szerinte Moszkva a hideg idő közeledtét kihasználva próbálja fokozni az energetikai és más kritikus infrastruktúra elleni támadásokat.
Az orosz erők többek között a Vinnyica, Kirovohrad, Rivne, Harkiv és Odessza megyékben található alállomásokat vették célba. Az elnök beszámolója szerint a támadások számos lakóépületet is érintettek.
Odesszában egy orosz drón csapódott egy többszintes társasházba, a támadásban egy nő életét vesztette.
Zaporizzsjában irányított légibombák csapódtak be lakóépületek közelében. A helyszínen egész éjjel kutató-mentő munkálatok zajlottak.
Öt ember megsérült, köztük egy 14 éves lány, akit a katasztrófavédelem munkatársainak sikerült kimenteniük a romok alól. A támadásban azonban az édesanyja életét vesztette.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy
a becsapódások közelében nem volt katonai objektum.
Az ukrán elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és köszönetet mondott a mentőegységeknek, valamint mindazoknak a szolgálatoknak, amelyek a támadások következményeinek felszámolásában vesznek részt.
Zelenszkij külön megköszönte az ukrán légteret védő katonák munkáját is. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának további pénzügyi és védelmi támogatásra van szüksége, mindenekelőtt a légvédelem megerősítéséhez. Mint fogalmazott, az újabb támogatási csomagok emberéleteket menthetnek.
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