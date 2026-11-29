A sötétség körbevesz engem, Uram. Egyre többet tapogatózom, és egyre kevesebbszer látok tisztán. Elöntenek a bizonytalanság és a kétség hullámai, fuldoklom a mindennapos küzdelmeimben. Tudod és látod, hogyan járja át mindez a gondolataimat, a motivációimat és a lelkemet. Előtted vannak hitem elferdülései és sebei. Szabadításodra várok, Jézus Krisztus!

A sötétség egyre mélyebb, Uram. Látom a világ folyamataiban, hogy az emberi élet egyre kevesebbet ér. Ott növekszik szeretteim életében, akik egyre gyengébbek, akikért aggódom. Elfedi jövőképemet, amikor a gyermekemre nézek, aggódással és félelemmel tölt el. Szabadításodra várok, Jézus Krisztus!

A sötétség megmérgez mindent. Megkeseríti és egymás ellen fordítja a férjet és a feleséget, a szülőt és a gyermeket, a testvéreket. Ott ül az elfelejtett, magukra hagyott idősek szívén, akik nem értik, hogyan maradhattak egyedül, mikor tisztességgel nevelték gyermekeiket. Ott van a hivatalnok gondolataiban, aki csak nyereségért végzi el a feladatát. Ott van az észrevétlenül önzővé vált lelkészben és a tisztségviselőben, akinek már nehezére esik az igazmondás. Szabadításodra várok, Jézus Krisztus!

A sötétség, úgy tűnik, nyerésre áll. Egyre kevesebben állnak neki ellen, egyre jobban terjed. Nem állítják meg az adventi lelkiismeretet altató adománygyűjtések, de az őszinte segítő szándék sem. Sokan harc nélkül adják meg neki magukat, nem is próbálnak küzdeni ellene. Visszaesnek azok, akik elindultak feléd, Uram, és sokkal rosszabbul lesznek, mint voltak. Szabadításodra várok, Jézus Krisztus!

A sötétség téged is körülvett, Jézus. A véreskezű Heródestől az áruló Júdáson keresztül a tagadó Péterig és a hazug Kajafásig ellened támadt, de Te legyőzted erejét. A sötétség egyre mélyebbé vált a világosság körül, aki Te voltál, nem fogadott be Téged, de Te tovább szolgáltál. A sötétség megmérgezte a Te családodat is, a Te tanítványaidat is, a Te egyházadat is, mégis foglalkoztál és foglalkozol velük, gyógyítod, kivezeted őket a homályból. A sötétség úgy tűnt, nyerésre áll a Golgotán, a barlangsír csendes sötétjében, Te mégis feltámadtál és győztél.

Segíts nekem ma lépni a fény felé.

Segíts nekem másokat a fény felé vezetni.

Segíts nekem visszatükrözni a Te világosságodat. Találj el sötétségembe, Uram!

Segíts ráállnom naponta arra, ami igaz:

„A sötétség szűnni kezd már,

Az a csillag eljő hozzánk,

Véget ér a gyász, a sóhajtás.

Ahol az a csillag kigyúl,

A többi mind elhalványul,

Őelőtte minden térdre hull.

Ahol annak fénye árad,

A halálból élet támad,

A gonosznak híre sem marad.”

Laskoti Zoltán

Forrás: TeSó blog

Nyitókép: Kárpátalja.ma

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