A körmök töredezésének és réteges leválásának megelőzésében fontos szerepet játszik a megfelelő ápolás és a kiegyensúlyozott táplálkozás. Mosogatáskor érdemes gumikesztyűt viselni, rendszeresen hidratálni a körmöket és a körülöttük lévő bőrt, az étrendbe pedig fehérjében és cinkben gazdag élelmiszereket is beiktatni. Az otthoni ápoláshoz olívaolaj is használható.

A körmök törékenységét a nem megfelelő ápolás, a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, de akár különböző egészségügyi problémák is okozhatják. A lehetséges kiváltó tényezők között szerepel egyes vitaminok és ásványi anyagok hiánya is – írja az Interia lengyel portál.

Hogyan védhetjük meg a körmöket a sérülésektől?

A házimunka befejezése után vegyük le a gumikesztyűt, kézmosást követően pedig alaposan töröljük szárazra a kezünket. Ha a köröm széle már felhasadt, és beleakad a ruhába, vágjuk rövidebbre, majd óvatosan simítsuk el körömreszelővel. Ne tépjük le a leváló részt, és ne használjuk a körmünket kupakok vagy matricák felnyitására.

Az ápoláshoz kevés olívaolajat is bemasszírozhatunk a körmökbe, vagy néhány percre langyos olajba márthatjuk az ujjbegyeinket. Az olívaolaj helyett ricinus-, mandula- vagy jojobaolaj is alkalmazható.

Egy másik házi módszer a lenmagos kézfürdő.

Ehhez egy teáskanál lenmagot öntsünk le fél pohár forrásban lévő vízzel, majd hagyjuk állni egy éjszakán át. Másnap a körmöket 10-20 percre mártsuk a keverékbe.

Milyen élelmiszereket érdemes fogyasztani?

A fehérje nélkülözhetetlen a szervezet szöveteinek felépítéséhez. Jó fehérjeforrás a sovány hús, a tojás és a túró. A telítetlen zsírsavak beviteléhez pedig halat, dióféléket és olívaolajat ajánlott fogyasztani.

A cink részt vesz a szövetek, köztük a bőr és a körmök regenerációjában. Többek között tök- és napraforgómagban, valamint kakaóban található.

A biotin hozzájárul a keratin előállításához, amely a körömlemez egyik fő alkotóeleme.

Biotint tartalmaz például a dió, a sárgarépa és a teljes kiőrlésű gabonából készült élelmiszerek.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha a körmök a megfelelő ápolás és az étrend megváltoztatása ellenére továbbra is töredeznek vagy rétegesen leválnak, érdemes orvosi segítséget kérni. A körmök állapotából ugyanis nem mindig lehet egyértelműen megállapítani a probléma okát: hasonló elváltozásokat külső sérülések és egészségügyi problémák egyaránt előidézhetnek.

Az orvosi vizsgálat során fontos elmondani, mikor kezdődtek a tünetek, illetve egy vagy több körmöt érintenek-e. Az orvos szükség esetén további vizsgálatokat rendelhet el, a kezelés pedig az esetlegesen feltárt betegség vagy hiányállapot okától függ.

Forrás: obozrevatel.com

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