A Liverpool Szoboszlai Dominik góljával 1–1-es döntetlent játszott az Everton otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi városi rangadóján.

A vendég Vörösök – akiknél Szoboszlai és Kerkez Milos is végig a pályán volt – már az ötödik percben megszerezték a vezetést, miután egy beívelést röviden fejeltek ki a védők, Florian Wirtz pedig Szoboszlai elé tette a labdát, aki 16 méterről, kapásból a jobb alsó sarokba lőtt.

A magyar válogatott csapatkapitányának ez volt a 18. gólja a Premier League-ben, ezzel Gera Zoltánt lehagyva egyedüli magyar rekorder lett.

Az utóbbi hetekben jól teljesítő hazaiak a félidő derekán Jeremie Frimpong öngóljával egyenlítettek, s bár a folytatásban is remek volt az iram és több helyzetet is láthattak a nézők, ezzel egyben a végeredmény is kialakult.

Ez volt a 249. Merseyside-i derbi és 102 Liverpool-, valamint 68 Everton-siker mellett a 79. döntetlen.

A Liverpool jelenleg a negyedik, városi riválisa pedig a nyolcadik a tabellán.

Forrás: MTI

Nyitókép: Chris Brunskill / Fantasista / Getty Images

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