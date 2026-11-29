Súlyos tűzvész pusztított vasárnapra virradóra Belgiumban, a vallon székváros, Namur városházáján. Az épület jelentős része megsemmisült, egy tűzoltó megsérült, a városi közigazgatás működésében pedig hónapokig, akár évekig fennakadások lehetnek – számolt be vasárnap az RTL Info belga hírportál.

A tűz szombaton késő este keletkezett az épület felújítás alatt álló részének második emeletén. A lángok fokozatosan átterjedtek az épület többi részére, a sűrű füst pedig a városközpontot és a vasútállomás környékét is elborította. Maxime Prévot belga külügyminiszter a Facebookon tragédiának nevezte a történteket. Hozzátette: egyelőre a szándékos gyújtogatás lehetősége sem zárható ki.

Közölte, hogy megsemmisült a lakossági ügyfélszolgálat és a városi tanács ülésterme, valamint számos dokumentum odaveszett. Hangsúlyozta, hogy az újjáépítés több évet vesz majd igénybe, és a városnak szüksége lesz a vallon régió pénzügyi támogatására.

A tűz oltásához több tűzoltóállomás egységeit mozgósították. A hatóságok lezárták a környező utcákat,

Charlotte Bazelaire polgármester elrendelte a települési veszélyhelyzeti intézkedési terv életbe léptetését. Vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján közölte, hogy a helyzet kedvezően alakul, ugyanakkor továbbra sem zárható ki az épület egyik homlokzatának összeomlása. A lángok három épületszárnyat érintettek, a városháza történelmi részét azonban sikerült megóvni, bár ott is keletkeztek károk.

A város honlapja és közösségi oldala továbbra is elérhető, a telefonos és elektronikus levelezési rendszerek azonban átmenetileg nem működnek. Egyelőre azt sem lehet megállapítani, hogy vesztek-e el véglegesen közigazgatási adatok és dokumentumok.

A hatóságok közölték, hogy a vizsgálat jelenlegi szakaszában az ügyészség szakértőket jelöl majd ki a tűz okának és terjedési körülményeinek megállapítására.

Vasárnap kora délutánra a tűz terjedését sikerült megfékezni, a tűzoltók azonban továbbra is dolgoznak a kisebb területeket érintő tűzoltáson.

Forrás: MTI

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