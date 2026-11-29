Tűz ütött ki vasárnap egy ilosvai (Irsava) üzletközpontban, a Függetlenség utcában. A lángok egy ruházati üzletben csaptak fel, majd a közös tetőszerkezet és a nagy mennyiségű gyúlékony áru miatt az épület más részeire is átterjedtek.

A katasztrófavédelemhez kijevi idő szerint 13:21-kor érkezett bejelentés. Elsőként az ilosvai tűzoltók vonultak a helyszínre, később a nagyszőlősi, huszti és dolhai (Dovhe) egységeket, valamint a magyarkomjáti (Veliki Komjati) önkéntes tűzoltócsapatot is riasztották.

A helyszínen összesen 36 szakember és 12 tűzoltójármű dolgozik.

A lángokat 15:46-ra sikerült 500 négyzetméteres területre lokalizálni. Az oltás továbbra is tart: a tűzoltók megbontják és alaposan belocsolják az épületszerkezeteket.

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