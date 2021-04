Megnyílt Homoki Gábor egyéni kiállítása

Megnyitották Homoki Gábor kárpátaljai képzőművész egyéni kiállítását Magyarország Ungvári Főkonzulátusán.

A tiszapéterfalvi születésű festő 11 darab munkáját lehet megtekinteni. Ezeket a dekoratív stílus, az erős kontúrok, élénk színek és színkontrasztok jellemzik.

Homoki több stílusban is otthon van: tájképek, csendéletek és portrék sorait alkotta meg, de ami a legjelentősebb, hogy azokat az emlékeket és tájakat, azokat az érzéseket közvetíti felénk, amelyek egy kárpátaljai lakos számára különösen fontosak.

– Mindenki céllal születik erre a világra, mindenkinek van valamilyen küldetése, amit a legnagyobb művész, az Úristen ad mindenkinek, aki megszületik. Én úgy hiszem, hogy én azért kaptam ezt a tehetséget, hogy kamatoztassam, hogy ne ássam el, próbáljam meg fejleszteni, próbáljam átadni az érdeklődő, felnövekvő generációnak, és próbáljam ezáltal is dicsőíteni a legnagyobb művészt, azzal, hogy megfestem azt, amit ő elém hoz – mondta el Homoki Gábor

Elsősorban szülőfalujának környéke inspirálja, így többnyire a Tisza tája, az öreg házikók, a havas csendéletek azok, amiket megörökít munkáiban.

Ars poétikája: „Fontos, hogy ebben a rohanó világban rámutassak a környezetünkben azokra az apró csodákra, amelyekre sokan figyelmet sem fordítanak.”

Az újabb festményein igyekszik saját stílusát absztrakt formák által is megjeleníteni.



– Minden művész arra törekszik, hogy egy saját kifejezésmódot alakítson ki. Az az igazság, hogy én mindig is kísérleteztem, és ezt soha nem hagytam abba. Jelenleg is utakat keresek, próbálok néha stílusokat ötvözni. A lényeg az, hogy örömet szerezzen az ember magának és másoknak – fejtette ki gondolatait Homoki Gábor.

