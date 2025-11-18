A Tulipán Tanoda is bekapcsolódott a kárpátaljai népzenei örökségmentésbe

A múlt héten nagy sikerrel mutatták be a „Megőrzött dallamok: a csendtől a hangzásig” című projekt új videóanyagait, amely a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeum és a Kárpátaljai Állami Népi Együttes együttműködésében valósult meg. A népi hangszereken előadott zenéket bemutató felvételek már most jelentős érdeklődést váltanak ki a múzeum látogatóiból, és fontos szerepet játszanak a kárpátaljai anyagi és szellemi kulturális örökség népszerűsítésében.

A projekt sikerének hatására más művészeti közösségek is kedvet kaptak a csatlakozáshoz. Legújabban a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola citerás együttese kapcsolódott be a videósorozat bővítésébe.

A zenekar tagjai Beregvidékének dallamait és népdalait szólaltatták meg a felvételen, amelyet mostantól a múzeum újabb installációjaként lehet megtekinteni.

A külön felvett anyagok között szerepel a tenorcitera bemutatása is: ezen Ráti Lilien játszott, míg az együttes vezetője, Mészár Katalin egy Heves megyei magyar népdalt énekelt a hangszer kíséretében. A látogatók a videókat a kiállított citerák mellett elhelyezett QR-kód beolvasásával tekinthetik meg a „Kárpátalja népi hangszerei és népviselete” című tárlat keretében.

A múzeum tájékoztatásában köszönetét fejezi ki a Tulipán Tanodának és vezetőinek, amiért részt vállaltak a kárpátaljai zenei örökség megőrzésében és népszerűsítésében. Örömteli, hogy a fiatal generáció nemcsak tisztelettel fordul a régió hagyományai felé, hanem aktívan hozzájárul azok továbbadásához is – áll a tájékoztatásban.

Fotók: Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeum

Kárpátalja.ma