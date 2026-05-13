Megvan az Eurovízió első elődöntőjének 10 továbbjutó országa

Lezajlott a 70. Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntője kedden este Bécsben. A látványos show-ban 15 ország lépett színpadra azért, hogy megszerezze helyét a május 16-i nagydöntőben. Az est végén tíz produkció örülhetett a továbbjutásnak, míg öt ország számára véget ért az idei verseny.

Az első elődöntőt élőben közvetítették az Eurovízió hivatalos csatornáin, a fellépők között pedig több idei favorit is szerepelt. A közönség és a zsűri szavazatai alapján végül a következő országok jutottak be a szombati fináléba:

Görögország: Akylas – „Ferto”

Finnország: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

Belgium: ESSYLA – „Dancing on the Ice”

Svédország: FELICIA – „My System”

Moldova: Satoshi – „Viva, Moldova!”

Izrael: Noam Bettan – „Michelle”

Szerbia: Lavina – „Kraj mene”

Horvátország: LELEK – „Andromeda”

Litvánia: Lion Ceccah – „Sólo quiero más”

Lengyelország: ALICJA – „Pray”

A fogadóirodák továbbra is Finnországot tartják a verseny legnagyobb favoritjának. A második helyen jelenleg Görögország áll, míg a harmadik legesélyesebbnek Dániát tartják.

Az idei Eurovízión összesen 35 ország vesz részt, ami 2003 óta a legalacsonyabb létszám. Több ország – köztük Spanyolország, Hollandia, Írország, Izland és Szlovénia – politikai okokra hivatkozva visszalépett a versenytől.

A második elődöntőt május 14-én, csütörtökön rendezik meg, amikor újabb tíz ország csatlakozhat a már biztos döntősökhöz. Automatikusan ott lesz a fináléban Franciaország, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság, valamint a házigazda Ausztria is.

Nyitókép: Eurovision Song Contest/ Litvánia: Lion Ceccah