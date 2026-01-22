Miniszteri elismerésben részesült Lőrincz P. Gabriella

A nógrádi kultúráért tett szolgálatáért kapott miniszteri elismerést Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas beregszászi költő, író.

Balla Mihály országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy Salgótarjánban január 22-én adtak át több elismerést a magyar kultúra napja alkalmából.

„Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter megbízásából a vármegye főispánja miniszteri oklevéllel ismerte el és köszönte meg mindazok munkáját, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Nógrád vármegye kulturális életének működtetéséhez és gyarapításához”

– írta.

A díjazottak között van a beregszászi Lőrincz P. Gabriella is, aki Szandán él.

„Köszönöm szépen az elismerést! Igyekszem megszolgálni! SDG!” – írta írói oldalán Lőrincz P. Gabriella.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége ezúton is gratulál sikeréhez!

