Csendes koszorúzás Nagyszőlősön március 15-én

Március 15-én csendes megemlékezést és koszorúzást tartottak Nagyszőlősön, a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola kertjében. Az egybegyűltek néma főhajtással tisztelegtek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Az eseményen Kudron Zoltán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének ügyvezető elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta:

az idei megemlékezés jelmondata „hűség a szülőföldhöz, hit a jövőben”.

Mint fogalmazott, 1848-ban a magyar nemzet szabadsága volt a tét, míg napjainkban a szabadságot a kárpátaljai magyarság számára az jelenti, hogy anyanyelvén beszélhet, magyarul taníthatja gyermekeit, és reményei szerint félelem nélkül tervezheti a jövőt. Felidézte, hogy 1848-ban Petőfi Sándor és a márciusi ifjak sem tudhatták, mit hoz a jövő, mégis volt bátorságuk cselekedni.

Hozzátette: a mai kihívások közepette a kárpátaljai magyar közösség a történelmi 12 pont mellé egy új, mindennél fontosabb reményt ír – a békét.

Kudron Zoltán kiemelte azt is, hogy az összetartás különösen fontos a jelenlegi nehéz időszakban. Az elmúlt évek viharos eseményei során a közösség ereje segítette át a kárpátaljai magyarokat a megpróbáltatásokon. Beszéde végén azt kívánta, hogy a 2026-os év a hit éve legyen, amely erőt ad a közösségnek a megmaradáshoz és a jövő építéséhez.

A megemlékezésen Jusztin Miklós konzul az ungvári és a beregszászi magyar külképviseletek munkatársai nevében köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy március 15-e a magyar nemzet egyik legfényesebb ünnepe: olyan nap, amikor nemcsak a történelemre emlékezünk, hanem arra az eszmére is, amely minden nemzedék számára irányt mutat – a szabadság iránti vágyra.

Emlékeztetett arra, hogy 1848 tavaszán fiatalok és idősek, polgárok és diákok egyaránt hittek abban, hogy a szabadság, az igazság és a nemzeti önrendelkezés nem csupán vágy, hanem elérhető cél. A márciusi ifjak bátorsága és elszántsága egy egész nemzetet mozdított meg, példájuk pedig ma is arra emlékeztet bennünket, hogy a szabadság olyan érték, amelyért minden korban ki kell állni.

A konzul úr kiemelte:

Kárpátalján különös jelentősége van ennek az ünnepnek, hiszen a magyar közösség generációk óta őrzi nyelvét, kultúráját és hagyományait ezen a földön.

Arra biztatott mindenkit, hogy amikor a forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk, gondoljunk arra is: örökségük bennünk él tovább.

„Legyen március 15. mindig a bátorság, a hit és az összetartozás ünnepe számunkra”

– fogalmazott, majd hozzátette: „Isten áldja meg a magyar nemzetet, és adjon békét, erőt és megmaradást mindannyiunknak.”

A beszédet követően Jusztin Miklós felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi köszöntőlevelét. Ezt követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit, így tisztelegve a forradalom hősei előtt.

A Perényi Zsigmond Középiskola diákjai március 13-án ünnepi műsorral idézték fel a márciusi ifjak bátorságát és elhivatottságát.

A fiatalok előadásukkal nemcsak a történelmi eseményeket elevenítették fel, hanem azt az üzenetet is közvetítették, hogy a szabadság eszméje és a nemzeti összetartozás gondolata ma is élő örökség.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma