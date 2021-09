Nemzetiségek találkozása – BercsényiFeszt Ungváron

Negyedik alkalommal szervezett BercsényiFesztet a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet az ungvári várban szeptember 19-én.

A megyeszékhelyen gróf Bercsényi Miklós, Ung vármegye főispánja és felesége, Csáky Krisztina szellemiségét elevenítették fel. A rendezvényen tiszteletét tette a grófi pár is: Bercsényi Miklóst Ferenci Attila beregszászi színművész, Csáky Krisztinát Heczel Jázmin segédszínész személyesítette meg. A déli órákban barokk hintó hirdette a megyeközpontban, hogy ünnepségre készülnek a nagy múltú várban. A házigazdák a város központjában is tiszteletüket tették, majd a sétálóhídon átkelve a Petőfi téren is hirdették az ünnepséget.

Fotó: Fülöp László

A rendezvény kezdetén a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit gróf Bercsényi Miklós és Csáky Krisztina mellszobránál.



Fotók: Fülöp László

A rendezvényt Orosz Ildikó, a Pro Cultura Subcarpathica elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy emlékeznünk kell elődeinkre és példát kell vennünk róluk. – Bercsényi Miklós ismerte a birtokain élő nemzetiségek kultúráját, hagyományait és nyelvét. Felvirágoztatta az Ung-vidéket. Példát kell vennünk róla. Ez az esemény is azért van, hogy összehozza az itt élő nemzetiségeket – zárta sorait a PCS elnöke.

Fotó: Fülöp László

Felszólalt még Cseh Áron, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja, Balogh Lívia megyei képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Járási Szervezetének elnöke és Delehan Mihajlo, a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Honismereti Múzeum megbízott igazgatója. Ezt követően a színpadon Ung-vidéki népzenei együttesek és néptánccsoportok mutatkoztak be. Színpadra lépett a Csüllő néptáncegyüttes, a Csipkés együttes, a Rusznaki, a Rumenok vokálegyüttes, a Haklirka táncegyüttes és a Sodró.

A programokkal párhuzamosan a Salánki Hagyományőrző Egyesület fegyver- és viseletbemutatót tartott, emellett a szervezők ingyenes kézműves foglalkozásokkal várták az érdeklődőket: barokk stílusú ékszereket, maszkokat, legyezőket és babákat készíthettek, megismerkedhettek az üvegdíszítés technikájával, ezen kívül arcfestésre és henna készítésére is lehetőség nyílott.

A rendezvényen a magyarországi Honeybeast együttes adott koncertet. A két aranylemezzel büszkélkedő együttes először lépett színpadra Kárpátalján. A már jól ismert slágerek mellett új zenéket is hallhatott a közönség, úgymint a nemrég bemutatott Éjfél után. Legismertebb számukat, a Legnagyobb hős-t pedig több mint ezren énekelték együtt a csapattal.

A fesztivált a Fire Life tűzszínház előadása koronázta meg. Az öt fiatal szemkápráztató tűzshowt adott elő.

A IV. BercsényiFeszt a magyar kormány, a Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően, valamint a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Honismereti Múzeum közreműködésével valósult meg.

B.K.

Kárpátalja.ma