Őrködő kézműves angyalok

Harmadszor rendezi meg „Légy te is őrangyal!” címmel jótékonysági kézműves foglalkozását a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Nyitott Műhelye. Ezúttal hátizsákok készülnek online irányítással. A kezdeményezésről Farkas Réka kulturális menedzser, programszervező számol be.

„Harmadik éve hirdetjük meg Légy te is őrangyal! címmel adventi kézműves karitatív foglalkozásunkat. Idén hátizsákvarrással készülünk, a korábbi években babák és nemezelt sünik, valamint hímzett tolltartók kerültek ki a szorgos kezek alól. Az ajándéktárgyak a Szülők Háza Alapítvány segítségével jutnak el gyermekotthonokban élőkhöz. Az elmúlt évektől eltérően idén nem rendeznek ünnepélyes átadót, a hátizsákokat ajándékozó körúton viszik el a gyerekekhez. Örömmel vettük, hogy e nehéz időszakban is nagyon sokan jelentkeztek felhívásunkra, így mintegy félszáz ügyes kezű ajándékozó láthat december 10-én munkához. Számos jelentkező nem először vesz részt a kezdeményezés támogatásában, sőt többen jelezték, hogy évközben is segítenének hasonló akciókban. A varrás hagyományosan női munka, így általában hölgyek jelentkeznek, de tavaly egy házaspár is együtt dolgozott. Jóllehet, az idei foglalkozásnak még nem értünk a végére, de már az új évre is gondolunk: jövőre egy bőrműves tárgy készül.”

A Hagyományok Háza Nyitott Műhelye ezzel a különleges foglalkozással az együtt töltött idő jelentőségére, az ajándékozásra és a segítségnyújtás örömére hívja fel a figyelmet. Az online programon a résztvevők két hátizsákot készíthetnek: az egyik a készítőnél marad, a másik pedig hosszú útra indul egy kis üzenettel, és megkeresi azt, akinek a legnagyobb szüksége van a segítségre, lelki támogatásra, örömre és bátorításra. Nemcsak a készítő kézügyessége fejlődik a foglalkozáson, hanem egyúttal olyan tárgyat is adományozhat, amit saját idejével, energiájával, képzeletével tesz értékessé, és amit jókívánságaival egészíthet ki. A foglalkozás során a résztvevők bővíthetik varrási ismereteiket és információkat szerezhetnek a kékfestésről.

Foglalkozás időpontja: 2020. december 10., 14:00-18:00-ig

Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/oktatas/program/legy-te-orangyal-hatizsak-keszito-foglalkozas-online

Dr. Csermák Zoltán