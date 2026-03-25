Vers a tér(b)en és Szabó Balázs-koncert Beregszászban

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet ismét megrendezi a Vers a tér(b)en nevű eseményét.

A PCS kárpátaljai magyar iskolákat megszólító költészetnapi villámcsődületén rendszerint az adott évben jubiláló költő választott versét szavalják el közösen Beregszász főterén.

Az érvényben lévő hadiállapot miatt a szabadtéri tömegrendezvények egyelőre nem valósulhatnak meg, ám a szervezők idén sem mondanak le az élményről, így a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában csendül fel Szalai Borbála A Kárpátok című költeménye.

Az esemény különleges vendége Szabó Balázs magyarországi énekes.

Szabó Balázs igazán sokoldalú alkotó: énekes, dalszerző, bábszínész és mesemondó, aki darabokat ír és rendez, s olykor még utcaszínházi előadásokban is feltűnik. 2009-ben alapította meg saját együttesét, a Szabó Balázs Bandáját, amely egyedi zenei és szövegvilágával mára a könnyűzenei élet meghatározó, különleges színfoltjává vált Magyarországon.

Munkásságában a saját szövegű dalok mellett kiemelt szerepet kap a versek megzenésítése is. Az évek során teljes nagylemezeket szentelt többek között Pilinszky János és Radnóti Miklós költészetének, legismertebb feldolgozásai közé tartozik a Bájoló. Legutóbbi, Keringés című albumán Tóth Krisztina és Grecsó Krisztián versei is megszólalnak.

Beregszászba Szabó Balázs szólókoncerttel érkezik. A költészet napja alkalmából összeállított műsorában elsősorban versmegzenésítések hangzanak el. A koncert különlegessége, hogy a közönség úgy hallhatja a dalokat, ahogyan azok megszülettek: egy csendes szoba bensőséges, meghitt világát idézve, egy szál gitár kíséretében.

Időpont: 2026. április 10., 11.11 óra (közép-európai i. sz.)

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, átrium

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. A program ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött.

Részvételi szándékukat április 7-ig létszámmegjelöléssel lehet jelezni a szervezopcs@gmail.com e-mail-címen vagy a 0501382452-es telefonszámon.

