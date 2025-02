Petőfi Sándor az Ari-Zónában

Február 21-én, Kőbányán, az Újhegyi Közösségi Házban tartották meg az Ari-Zóna című programsorozat legújabb találkozóját. Ari Fabbro költő, a program vezetője ezúttal a kárpátaljai születésű Dalmay Árpád nyugalmazott tanárt, újságírót hívta meg.

Előadásának címe Adalékok Petőfi életrajzához. A bevezetőben Ari Fabbro Petőfi-kutatóként mutatta be Dalmay Árpádot, aki helyesbített, mivel nem tartja magát a téma avatott szakértőjének, inkább egy olyan írástudónak, aki azt vallja, hogy Petőfi Sándor nem halt meg Segesvárnál. Elmondta, hogyan került kapcsolatba a témával. Sok évvel ezelőtt megkereste őt egy Alekszej Tivanyenko nevű orosz író, aki arra kérte, fordítsa magyarra a Petőfi Sándorról írt könyvét! Ez meg is történt, a magyar változat 2017-ben a Magyarok Világszövetsége támogatásával jelent meg A szibériai „titkos fogoly” Petőfi Sándor Barguzinban címmel.

Dalmay Árpád tavaly már tartott itt előadást a témában, ezért most inkább az új fejleményekről számolt be. Megemlítette Nehéz Mihály Rabkenyéren Petőfi Barguzinban című kötetét, ami 2024-ben jelent meg. A kötetben szereplő verseket ő lektorálta, sőt néhányat ő fordított oroszról-magyarra. Elmondta, továbbra sem érti, hogy a Magyar Tudományos Akadémia miért zárkózik el mereven a DNS vizsgálattól, hiszen ezzel minden tisztázódna, kiderülne, hogy a Szibériában talált csontváz Petőfié vagy sem. Előadásának nagyobb részében a Petőfinek tulajdonított szibériai verseket olvasta fel és elemezte azokat. Dalmay Árpád azt is megemlítette, hogy a Magyarok Világszövetsége tavaly konferenciát tartott a témában, a szervezet Semmelweis utcai székházában.

Ari Fabbro elmondta, 2022-ben ő is megjelentetett egy Petőfi Sándorral foglalkozó könyvet, aminek címe: Petőfi Emléknap Valótlan valóságok, valós valótlanságok címmel. A rendezvény zenei közreműködője Suhajda Attila volt, aki stílszerűen Petőfi és más ismert magyar költő megzenésített verseit adta elő. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kovács Sándor kárpátaljai születésű Magyar Örökség-díjas helytörténész, közíró, aki a közelmúltban kapta meg az Együtt című kárpátaljai kulturális folyóirat Nívó-díját.

Lengyel János

Kárpátalja.ma