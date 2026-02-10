Az év első premierje a beregszászi színházban

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház idei évadjának első bemutatóját tartotta Beregszászban február 9-én.

Az Ádám és Éva naplója című előadást Oleh Melnyicsuk rendezte Mark Twain azonos című műve alapján.

Az előadásban Orosz Ibolya és Oleh Melnyicsuk szerepeltek, míg hangfelvételről közreműködött Ferenci Attila színész.

A színház különlegesnek tartja a darabot nemcsak azért, mert ez az év első premierje, hanem azért is, mert a Kárpátalját sújtó energiaválság közepette született. Az előadás napján a nézők is áramszünet idején gyülekeztek, ennek ellenére telt ház várta a bemutatót.

Az Ádám és Éva naplója című előadást a közönség február 16-án, 20-án és 23-án is megtekintheti Beregszászban, közép-európai idő szerint 17.00 órai kezdettel.

(Nyitókép: Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház)

