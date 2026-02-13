A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2011-es megalakulása óta célul tűzte ki a magyar kultúra és a hagyományok megőrzését, népszerűsítését Kárpátalján. Az elmúlt évek következetes munkájának eredményeként a szervezet mára a kárpátaljai magyar kulturális élet egyik meghatározó szereplőjévé vált.

Tevékenységük messze túlmutat a rendezvényszervezésen. Élő tájházat működtetnek Nagyberegen, amely 2021-ben – elsőként az anyaország határain kívül – elnyerte az Év Tájháza díjat. Fesztiváljaik és eseményeik évente több ezer érdeklődőt mozgatnak meg, miközben kiemelt céljuk, hogy a kultúra eszközeivel hidat építsenek a nemzeti kisebbségek és a közösségek között.

A Nagyberegi Tájház – élő örökség a fiatal generációnak

A Nagyberegi Tájház továbbra is az egyik legnépszerűbb múzeumi és hagyományőrző helyszín a kárpátaljai iskolások körében.

2025 tavaszán a Pro Cultura Subcarpathica 12 tájházi foglalkozást szervezett, amelyeknek összesen 445 látogatója volt. Az őszi félévben további 15 foglalkozás valósult meg, ezeken 420 iskolás vett részt.

A tájházban zajló élménypedagógiai programok célja, hogy a gyermekek és fiatalok közvetlen tapasztalaton keresztül ismerkedjenek meg a népi kultúrával, a hagyományos életmóddal és tárgyi örökséggel. A foglalkozások megvalósítását a Csoóri Sándor Program, valamint a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltsége támogatta.

Kulturális kapaszkodók a háború idején

2025-ben a háborús körülmények ellenére a Pro Cultura Subcarpathica kiemelt figyelmet fordított arra, hogy közösségi élményeket és lelki kapaszkodókat nyújtson a kárpátaljai magyarság számára.

Az évet a magyar kultúra napjához kapcsolódó programsorozat nyitotta, amely online rajz- és fotópályázattal, majd kulturális eseménnyel folytatódott. Ennek részeként Vecsei H. Miklós és Tempfli Erik „Mondjad, Atikám!” című előadását láthatta a közönség a Perényi Kultúrkúriában.

Kárpát-medencei kapcsolatok és közösségi élmények

A szervezet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve mintegy 100 diáknak és kísérőiknek biztosított részvételi lehetőséget a borsi Rákóczi-születésnapi rendezvényen a Teleki László Alapítvány meghívására. Az út során Dobóruszkán és Nagykaposon is megálltak, tovább erősítve a történelmi és kulturális kötődéseket.

Kultúra, hagyomány, identitás

Április 11-én, a magyar költészet napján 27 iskola több mint 600 diákja vett részt egy villámcsődületen, ahol közösen szavalták el Nagy László egyik versét. Az eseményt kulturális program tette színesebbé.

A Rákóczi-szabadságharc kárpátaljai eseményeit felelevenítő zászlóbontási ünnepséget a hadiállapot miatti korlátozásokhoz igazodva koszorúzással tartották meg Mezőváriban és Beregszászban.

A nemzeti összetartozás napján Berecz András „Szívverések a magasban” című kiállítása volt a központi elem, amelyet egy hónapon át ingyenesen látogathattak az érdeklődők.

A Pro Cultura Subcarpathica 2025-ben is képviselte Kárpátalját a Magyarok Országos Gyűlése rendezvényen, ahol könyv- és viseletkiállítással, kézműves foglalkozásokkal és népi játékokkal várták az érdeklődőket.

Az év során még számos megemlékezést tartottak: Szent István-napi koszorúzást Mezőkaszonyban, Dobó István emlékére rendezett ünnepséget Szerednyén, a BercsényiFesztet Csáky Krisztina és Bercsényi Miklós tiszteletére, valamint a Bethlen-napot Huszton. A szervezet kiemelt figyelmet fordított a történelmi tragédiák emlékezetére is: megemlékezett a beregszászi 1944-es légitámadás áldozatairól, az 1956-os forradalom hőseiről, valamint a málenykij robot kárpátaljai áldozatairól.

Kiemelt esemény volt a Mesevarázs Fesztivál, amelyet a szervezet a magyarországi Kalló Alapítvány közreműködésével szervezett meg, valamint a már hagyományos mesemondó találkozó is megvalósulhatott.

Közösségépítés kézműves tudással – ASzakkör program

Évről évre növekvő népszerűségnek örvend a Nemzeti Művelődési Intézet által elindított ASzakkör program.

Kárpátalján öt évvel ezelőtt indult az első képzés, kezdetben kísérleti jelleggel, amikor a Pro Cultura Subcarpathica négy szakkört fogott össze. A szakkörök száma 2025-re már 33-ra bővült.

A résztvevők hagyományos mesterségek és tevékenységek közül választhatnak, és ötfős csoportokban, online oktatóvideók segítségével sajátíthatják el a tudást. A program nemcsak kézműves ismereteket ad át, hanem közösségeket épít, megerősítve a helyi identitást és az egymáshoz tartozás élményét.

Közös Advent

Az évet a Közös Advent programsorozat zárta Beregszászban. Az első adventi gyertyát 2025. november 30-án a Pro Cultura Subcarpathica gyújtotta meg, decemberben pedig adventi koncerttel is gazdagították az ünnepvárás időszakát.

Mindemellett a szervezet részt vett a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által szervezett jótékonysági adventi vásáron. A befolyt összeg a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon támogatását szolgálta, valamint a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) azon tagcsaládjait segítette, ahol a szülők egyedül nevelik gyermekeiket.

A Pro Cultura Subcarpathica 2025-ben is bizonyította, hogy a kultúra nem csupán értékőrzés, hanem közösségformáló erő is. A szervezet 2026-ban is színes programokkal készül.

A programok megvalósulását a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma