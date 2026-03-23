Kitüntetéseket és okleveleket adtak át a Rákóczi-napok keretében

Rákóczi-napok kezdődtek Beregszászban március 22-én a nagyságos fejedelem születésének 350. évfordulójához kapcsolódva. Az esemény a VI. Rákóczi-kupával vette kezdetét vasárnap.

A jubileumi esemény kiemelt jelentőséggel bír a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem életében, így az intézmény színes programsorozattal emlékezik meg névadójáról, melynek keretében a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulóját is méltatják.

Az ünnepi megnyitót március 23-án tartották, amely az egyetemi szenátus ünnepi ülésével kezdődött, ahol átadták az intézmény által alapított kitüntetéseket, valamint a rektori és elnöki okleveleket.

Az esemény kezdetén Rákóczi-dallamokat hallhattunk tárogatón Holozsai Imre, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatójának előadásában, majd a jelenlévők elénekelték az intézmény himnuszát az egyetem ének-zene szakos hallgatóiból álló kamarakórus kíséretével. A kórust Zadorozsnij Igor egyetemi docens, a kórus vezetője vezényelte.

Ezt követően elfogadták a szenátus napirendi pontjait és határozatait. Majd Ferenc Viktória, az Európai Parlament képviselője videóüzenetben osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Kiemelte, hogy az egyetemmé válás jelentős mérföldkő az intézmény életében, amely egy új korszak kezdete is egyben. Személyes tapasztalatként hozzátette: a Rákóczi Egyetem nemcsak tanít, hanem élményt is nyújt.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja Kölcsey Ferenc gondolatát idézve hangsúlyozta a nemzeti emlékezet és a gyökerek megőrzésének fontosságát, különösen a háborús körülmények között élő kárpátaljai magyarság számára. Kiemelte II. Rákóczi Ferenc örökségét – a kitartást, a szabadság iránti elkötelezettséget és az összefogást –, valamint reményét fejezte ki a béke, az újjáépítés és a magyar–ukrán együttműködés megerősödése iránt.

Ezt követően Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora számolt be az elmúlt időszak munkájáról. Mint mondta, az intézmény az egyetemmé válás után is folyamatosan fejlődik, erősíti képzéseit, tudományos tevékenységét és nemzetközi kapcsolatait.

Kiemelte a hallgatói sikereket, az új képzések indítását – köztük a magyar nyelvű színészképzés tervét –, valamint a magyarországi kihelyezett képzés jelentőségét. Mint fogalmazott, mindezt nehéz, háborús körülmények között valósítják meg, mégis sikerül nemcsak fennmaradni, hanem építkezni is.

Zárásként kiemelte:

– A Rákóczi-örökség nemcsak múlt, hanem felelősség – a közösségért, a jövőért és az értékteremtő munkáért.

A beszámoló után Bacsó Róbert, a Számvitel és Auditálás Tanszék vezetője vehette át az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa által alapított fiatal kutatói ösztöndíjat, amelyet a 2024-es évben végzett tudományos munkájával érdemelt ki.

Ezt követően átadták az intézmény által alapított kitüntetéseket.

A Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának megkeresésére, néhai Tomcsányi Pál akadémikus, jogi lovag hagyatékából, végakarata szerint évente kitüntetést adományoznak az intézmény főállású oktatójának, kutatójának vagy más alkalmazottjának.

Idén Tomcsányi Hűségdíjban részesült Szamborovszkyné Nagy Ibolya, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense, valamint Fodor Gyula, a Földrajz és Turizmus Tanszék docense. A díjhoz ettől az évtől kezdve emlékérem is társul, amelyet az ünnepi alkalmon minden eddigi kitüntetett átvehetett.

Az eseményen Tomcsányi Attila a család képviseletében osztotta meg gondolatait.

Ezt követően az egyetem által alapított Rákóczi Egyetemért Emlékérmet adták át, amely az intézményben legalább tíz éve végzett kiemelkedő munka elismerése. Az idei díjazott Váradi Natália, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék professzora, a Felnőttképzési Központ vezetője, valamint a „Genius” Jótékonysági Alapítvány igazgatója.

A program részeként átadták a Rákóczi Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést is. Az idei díjazottak: Kozák Andrea jogász, Kepics Andrea, a Fodó Sándor Kulturális Központ munkatársa, Sütő Georgina, a Tanulmányi Osztály előadója, valamint Hmily Antal könyvelő.

Az ünnepség további részében az elismerő oklevelek átadása következett az alábbi kategóriákban:

az oktatók tudományos teljesítményének elismerése

a hallgatók tudományos teljesítményének elismerése

az oktatók és a hallgatók kulturális és művészeti teljesítményének elismerése

a sportban nyújtott teljesítmények elismerése

a 2025. évi oktatói teljesítményértékelés során intézményi szinten elért eredmények elismerése az oktatók körében

a kiemelkedő hallgatói aktivitást elért hallgatók elismerése

a kiemelkedő szakmai sikerek elismerése az intézmény egykori hallgatóinak körében

az adminisztratív és technikai munkakörben dolgozók elismerése

az egyetem képzéseinek fejlesztésében szerepet vállaló külső érintettek munkájának elismerése

a tanulmányi eredmények elismerése.

A szenátus díszoklevéllel tüntette ki Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas költőt, kritikust, néprajzkutatót és műfordítót, az egyetem egykori oktatóját 75. születésnapja alkalmából.

Ezután Orosz Ildikó elnök szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében hangsúlyozta: az egyetem közössége a nehéz, háborús körülmények ellenére is a tudást, a megmaradást és a jövőt választja.

Kiemelte, hogy az intézmény nemcsak tudást ad, hanem kulturális örökséget is közvetít, és Kárpátalja magyar jövőjének egyik legfontosabb záloga.

Az oklevélátadások között az egyetem hallgatói dalokkal és versekkel léptek fel. Felléptek a Tulipán Tanoda oktatói, Halász Bertalan és Varga Nikoletta, valamint az egyetem kórusa és a Kárpátalja Néptáncegyüttes.

A nap további részében a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójához kapcsolódó „Kárpátalja – régió a periférián” című poszterkiállítást tekinthették meg az érdeklődők.

Ezt követően ünnepélyes oklevélátadót tartanak a Felnőttképzési Központ által szervezett tanfolyamok végzőseinek.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma