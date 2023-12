Rezedás Karácsonyra fel!

Advent végéhez közeledve a Beregszászi Rezeda Folkműhely félévzáró karácsonyi ünnepséget rendezett, melyre meghívták a szülőket, nagyszülőket ismerősöket, barátokat, hogy nézzék meg, mennyi mindent tanultak az elmúlt félévben. Egyben egy közös műsorral kívántak szép ünnepet az egybegyűlteknek.

A rendezvényre december 15-én került sor a Beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban. A nagyterem megtelt büszke szülőkkel, érdeklődőkkel és kötelességtudó, lelkes sajtósokkal.

Marosi Sándor, görögkatolikus parókus, a központ vezetője a rendezvény elején elmondta, hogy mindig nagyon szívesen adnak otthont néphagyományőrző folkműhelynek, hiszen a vallás mellett a magyarságunk, nemzeti identitásunk megtartása kulcsfontosságú megmaradásunk szempontjából.

A jelenlévők között a rendezvény fontos vendége volt Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivő konzulja, aki szintén nagy szeretettel szólt az egybegyűltekhez. Először is mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt. Majd elmondta, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a Rezeda Folkműhely tevékenységének: nap mint nap látják, milyen sok gyerek érkezik a konzulátus mellett kialakított terembe a foglalkozásokra. Kiemelte a tanárok áldozatos munkáját, tudását és annak képességét, hogy a hagyományőrzés szeretetét átadják az ifjabb nemzedéknek.

Várady Enikő, a Rezeda Folkműhely igazgatója félévet záró beszédében összefoglalta:

Legfőképp a hála szavával szeretnék szólni. Hálás vagyok az Úrnak, hogy ma már ennyien vagyunk, és tele van a terem. Hálás vagyok Önöknek, hogy itt vannak mellettünk és segítik a működésünket. Hálásak lehetünk azért is, hogy az elmúlt félévben volt áram, volt vizünk, viszonylag emberi körülmények között tudtunk dolgozni. A gyerekek néha 120 százalékra teljesítenek, mindenből igyekeznek a maximumot hozni. De a legfontosabb számukra, hogy Önöknek megfeleljenek. Most is nagy szeretettel készültünk: a szívünket-lelkünket is beletettük!