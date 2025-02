Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Civil Díjjal tüntették ki Váradi Enikőt

Kárpátaljára került Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Civil Díja.

A közéletben, a kultúrában, valamint a közösségért végzett aktív tevékenységéért Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Civil Díjával tüntették ki Váradi Enikőt.

Váradi Enikő néptáncos, néptáncpedagógus, újságíró, a Sodró együttes vezetőjeként, a Rezeda Folkműhely igazgatójaként, a Kárpátalja Néptáncegyüttes ügyvivőjeként, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai munkatársaként, a Visk Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgatójaként, valamint a Kárpátalja hetilap újságírójaként is tevékenykedik.

Az átadót Érpatakon az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség téli hétvégéjén, február 7-én tartották meg.

A kitüntetést dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Kiss András, a Kereszténydemokrata Néppárt országos elnökségi tagja (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) adták át.

Váradi Enikő a Kárpátalja.ma-nak azt nyilatkozta, hogy

Elmondása szerint meglepetésként érte a díj.

„Mindig jóleső érzés, amikor az emberre odafigyelnek, fontosnak tartják azt a munkát, amit végez. Ezekben a viszontagságos körülmények között és nehéz időkben nagyon jólesik, hogy számíthatunk az anyaországra, számíthatunk a magyarországi testvéreinkre. De nagyon jó érzés az is, hogy a helyi közösség odafigyel rád – mint a Beregszászi kistérség és a vezetőség –, számontartják a munkádat”

– mondta.

A munkássága kapcsán aláhúzta:

„Mi igyekszünk mindent megtenni, mind a Rezeda Folkműhellyel, mint a tánckarral, hogy akár kulturális, akár közösségi téren is erősítsük az itteni magyarságot. Ezek azok a fajta visszaigazolások, amelyek abban erősítik meg az embert, hogy talán jó úton halad, és menni kell tovább előre még akkor is, ha nagyon nehéz időket élünk most meg.”