Szakköreink újratöltve

Elindultak a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által koordinált szakkörök Kárpátalján. A Nemzeti Művelődési Intézet által elindított projekt, az A Szakkör idén is népszerűnek bizonyul.

Kárpátalján négy évvel ezelőtt indult az első szakköri képzés, akkor még kísérleti jelleggel. A mintaprojektben a Pro Cultura Subcarpathica is részt vett, s négy szakkört fogott össze a civil szervezet. A közösségek száma a következő években egyre bővült. Idén, 2025-ben 22 szakkört koordinál a szervezet.

Több településen indult el a munka. Zápszonyban, Salánkon, Beregszászban, Kisbégányban, Tiszaújlakon, Csetfalván, Hetyenben és Bátyúban is alakultak kisebb csoportok, ahol újabb kézműves technikákat tanulnak.

A résztvevők hagyományos mesterségek és tevékenységek közül választhatnak, és ötfős csoportokban online, videók segítségével sajátíthatják el a tudnivalókat. Egy-egy szakkör során húsz alkalommal találkoznak a résztvevők. Minden alkalommal egy adott alkotást kell elkészíteniük. A szakkörökhöz szükséges eszközöket, szerszámokat, alapanyagokat a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja, s juttatja el az adott civil szervezeten keresztük a csoportokhoz. Az érdeklődők a Nemzeti Művelődési Intézet által összeállított oktatóvideók segítségével ismerhetik meg a munkafolyamatokat, s tudnak haladni saját szakterületükön belül.

Kulturális szervezet lévén a Pro Cultura Subcarpathica fontosnak tartotta, hogy értéket közvetítő és átörökítő foglalkozásokon vehessenek részt a kisebb közösségek. A Nemzeti Művelődési Intézet megadta ehhez a lehetőséget és az alapot, biztosítva a kellékeket és minden szükséges eszközt a foglalkozáshoz. A szervezet egyre szélesebb kört megszólítva igyekszik népszerűsíteni a projektet, és szeretne minél több közösségnek lehetőséget adni a csatlakozáshoz.

A program által hirdetett kézműves technikák (pl. szövés, hímzés, fazekasság, népi ékszerkészítés) a magyar népi kultúra szerves részei. A program segít abban, hogy ezek ne merüljenek feledésbe, hanem élő formában adódjanak tovább a következő generációknak. Emellett fontos az is, hogy a szakkörök helyi kis közösségekben működnek, így nemcsak a kézművességet tanítják, hanem erősítik az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, és hozzájárulnak a települések kulturális életéhez is. A résztvevők munkája értékteremtő. A kézzel készített tárgyak egyediek, személyesek, és a kreativitás kifejezői. A program lehetőséget ad az alkotás örömének megélésére és a tudás újraértelmezésére. A Pro Cultura Subcarpathica ennek megfelelően hirdeti, koordinálja és viszi tovább az alkalmakat.

Gál Adél

Kárpátalja.ma